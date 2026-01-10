Kawa to jeden z tych produktów, które sporo kosztuję, i bez których wielu z nas nie wyobraża sobie dnia a na pewno poranka. Początek nowego roku to świetna okazja, by zrobić zapasy "małej czarnej". Kolejny raz sieć dużych sklepów proponuje swoim klientom obniżkę cen dobrej kawy.

Tym razem na promocję na ten produkt można liczyć w sieci Lidl. To właśnie tam dostaniemy dobrą kawę w dużo niższej cenie. Niższej nawet o 60 proc.

Dobra kawa taniej o 60 proc. Do kiedy trwa promocja w Lidlu?

Promocja na dobrą kawę, z której można skorzystać w Lidlu, trwa jeszcze tylko jeden dzień. Z oferty tej będzie można skorzystać w sobotę, 10 stycznia. Warto się, więc pospieszyć i skorzystać z tej noworocznej promocji.

Promocja na dobrą kawę w Lidlu. Jakie są warunki tej oferty?

Oferta promocyjna w Lidlu opiera się na bardzo prostych zasadach. Przy zakupie dwóch produktów, drugi, tańszy, który włożymy do koszyka, otrzymamy 60 proc. taniej. Wybór dobrych kaw, które można kupić w niższej cenie, jest ogromny. To m.in. kawy ziarniste, mielone oraz rozpuszczalne. Oferta dotyczy także kaw zbożowych, instant cappuccino oraz napojów typu 2w1 i 3w1. Promocja na dobrą kawę w Lidlu obejmuje takie marki jak:

Jacobs

Lavazza

Dallmayr

MK Cafe

Tchibo

Nescafe

Woseba

Astra

Barista

Mokate.

Produkty objęte promocją w Lidlu można dowolnie łączyć. Aby jak najbardziej zaoszczędzić w ramach tej oferty, dobrze jest wybrać produkty w tej samej albo zbliżonej cenie.

Oferta na tanią kawę w Lidlu. Czy obowiązują limity?

Oferta promocyjna na dobrą kawę w Lidlu została objęta limitami. Można kupić maksymalnie 4 opakowania tego produktu na jeden kupon, w tym tylko 2 produkty z rabatem. Aby skorzystać z tej promocji trzeba posiadać aplikację Lidl Plus. To tam znajdziemy promocyjny kupon na kawę.