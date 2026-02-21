Przeglądając zakurzone pudła na strychu czy zapomniane kieszenie starych ubrań, można natknąć się na prawdziwe skarby. Nie zawsze mają one wartość sentymentalną - czasem kryją w sobie potencjał finansowy, o którym wielu z nas nie ma pojęcia

Książeczki mieszkaniowe z PRL-u - sposobów na oszczędzanie

Książeczki mieszkaniowe były w PRL-u jednym z najpopularniejszych sposobów na oszczędzanie. Rodzice chcieli zagwarantować dzieciom własne lokum. Dzięki regularnym wpłatom miało to stać się rzeczywistością.

Historia jednak boleśnie zweryfikowała plany tysięcy rodzin, gdy na początku lat 90 w Polskę uderzyła gigantyczna hiperinflacja, która w 1990 roku przekroczyła poziom 586 proc. Po sześciu latach od tych wydarzeń w Polsce przeprowadzono denominację złotego. Posiadacze tych książeczek utracili swoje oszczędności niemal z dnia na dzień. Stały się one bezużyteczne.

Premia gwarancyjna, a szansa na zwrot

Jeśli posiadasz książeczkę mieszkaniową założoną przed 24 października 1990 r. możesz otrzymać finansowaną przez budżet państwa premię gwarancyjną.

Cele mieszkaniowe, które uprawniają do premii gwarancyjnej:

uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;

lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej; zakupu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, pod warunkiem że prawo własności wynosi co najmniej 1/4;

lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, pod warunkiem że prawo własności wynosi co najmniej 1/4; zakup lub zamiana , własności lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, pod warunkiem że prawo własności wynosi co najmniej 1/4;

, własności lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, pod warunkiem że prawo własności wynosi co najmniej 1/4; przystąpienie do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego ;

; uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy deweloperskiej lub w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym Twoją własność;

lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy deweloperskiej lub w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym Twoją własność; uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń niemieszkalnych;

lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń niemieszkalnych; uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową;

lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową; wpłacenie kaucji w wysokości przekraczającej 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu, zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 30 września 2009 r. lub w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego;

w wysokości przekraczającej 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu, zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 30 września 2009 r. lub w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego; zapłata części ceny mieszkania , w łącznej równowartości nie niższej niż 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu, najmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności . Uprawnienie do likwidacji książeczki i uzyskania premii będzie przysługiwało po upłynięciu co najmniej 12 miesięcy umowy najmu instytucjonalnego mieszkania;

, w łącznej równowartości nie niższej niż 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu, najmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności . Uprawnienie do likwidacji książeczki i uzyskania premii będzie przysługiwało po upłynięciu co najmniej umowy najmu instytucjonalnego mieszkania; dokonanie wpłaty w wysokości nie niższej niż 10 proc. ostatecznych kosztów budowy przypadających na dany lokal mieszkalny, na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;

całkowita spłata zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem;

lokal właściciela książeczki mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem; wymiana okien, montaż, wymiana lub modernizacja instalacji gazowej , instalacji elektrycznej lub instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego jesteś właścicielem lub do którego przysługuje Ci spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego;

, instalacji elektrycznej lub instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego jesteś właścicielem lub do którego przysługuje Ci spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego; realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego jesteś właścicielem lub do którego przysługuje Ci spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego. Kwota wydatków brutto na materiały budowlane, urządzenia lub usługi związane z realizacją tego przedsięwzięcia nie może być niższa niż 6 tys. zł (wykaz wydatków określony jest w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych);

lub domu jednorodzinnego, którego jesteś właścicielem lub do którego przysługuje Ci spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego. Kwota wydatków brutto na materiały budowlane, urządzenia lub usługi związane z realizacją tego przedsięwzięcia nie może być niższa niż (wykaz wydatków określony jest w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych); wpłata na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki. Kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych budynku, w którym znajduje się Twój lokal mieszkalny - w części odpowiadającej Twojemu udziałowi w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni mieszkaniowej - musi być co najmniej równa tej wpłacie;

lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki. Kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych budynku, w którym znajduje się Twój lokal mieszkalny - w części odpowiadającej Twojemu udziałowi w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni mieszkaniowej - musi być co najmniej równa tej wpłacie; poniesienie przez co najmniej 5 lat opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jeżeli jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego dotyczyła ta opłata.

Jakie kwoty możliwe są do odzyskania?

Na odnalezieniu dokumentu można zyskać niekiedy nawet 16 tysięcy złotych. Wysokość premii gwarancyjnej jednak zależy od np. daty założenia książeczki i sumy dokonanych wpłat.