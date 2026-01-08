Koniec tygodnia to kolejna okazja na to, by w sklepach dużych sieci skorzystać z atrakcyjnych promocji. Wśród produktów, które cieszą się największym uznaniem klientów i których cena często ulega obniżce, jest kawa. To produkt, który również często znika z szafek w naszych kuchniach a w wielu domach uważany jest po prostu za niezbędny.

Na obniżkę ceny kawy tym razem możemy tym razem liczyć nie w Biedronce, czy Lidlu a w sieci sklepów Aldi. W ofercie znalazła się kawa ziarnista. Dzięki tej promocji można uzupełnić zapasy markowej kawy i zaoszczędzić pieniądze.

Niższa cena kawy w Aldi. Ile dni trwa promocja?

Oferta promocyjna, którą znajdziemy w sklepach Aldi na kawę w niższej cenie trwa do soboty, 10 stycznia. Skorzystać z tej oferty można przez trzy dni. Produktem, który został objęty promocją i kosztuje mniej to kawa znanej marki.

Promocja na kawę w Aldi. Jakie produkt można kupić taniej?

Produkt, który został objęty promocją jest kawa ziarnista Dallmayr Home Barista a dokładnie dwa jej rodzaje. Mowa o takich produktach jak:

Caffè Crema Dolce (delikatna kawa, idealna do kaw mlecznych)

Crema Forte (mocniejsza kawa)

W ramach tej oferty, którą swoim klientom proponują sklepy sieci Aldi, przy zakupie dwóch produktów, za drugi zapłacimy 37 proc. mniej. Regularna cena tej kawy w Aldi to 79,99 zł. Gdy skorzystamy z promocji, drugie opakowanie kupimy w cenie 49,99 zł. Za cenę niewiele wyższą niż jedno opakowanie, mamy aż dwa kilogramy kawy premium. Produkty z tej oferty można dowolnie mieszać.

Obniżka ceny kawy w Aldi. Czy obowiązują limity?

Promocja na kawę ziarnistą w sklepach sieci Aldi została objęta limitem. Jeden klient może kupić cztery opakowania tego produktu. Poza tym Aldi nie stawia żadnych dodatkowych warunków. To oznacza, że nie trzeba posiadać żadnej karty ani aplikacji lojalnościowej.