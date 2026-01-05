Masło to wciąż "król drożyzny". Za kostkę tego najczęściej używanego produktu zapłacić trzeba od 7 do nawet 15 złotych. Nic dziwnego, że każda promocja na ten produkt, zwłaszcza w sezonie po świętach Bożego Narodzenia, cieszy się sporym zainteresowaniem i pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Początek tygodnia to kolejna okazja do tego, by zrobić zapasy a przy okazji oszczędności w portfelu i domowym budżecie. Tym razem siecią sklepów, która mocno obniżyła cenę masła jest Biedronka.

Tanie masło w Biedronce. Promocja trwa tylko jeden dzień

Oferta, którą swoim klientom proponuje sieć sklepów Biedronka, trwa tylko jeden dzień. Czasu na zakupy jest więc niewiele. Oferta ta aktualna będzie jedynie w poniedziałek, 5 stycznia. Warto pamiętać, że tego dnia sklepy sieci Biedronka będą otwarte z racji wypadające 6 stycznia święta do godz. 23:00 a nawet dłużej.

Promocja na masło w Biedronce. Jak skorzystać z oferty?

Masło, które można dostać w dużo niższej cenie w Biedronce to jeden, konkretny produkt. Produktem tym jest Masło Ekstra marki Mleczna Dolina w opakowaniu 200 g, o zawartości tłuszczu 82 procent. W ramach tej oferty, jeśli kupimy trzy kostki masła, wtedy zapłacimy za jedną 2,99 zł. Regularna cena tego masła to 5,99 złotych za kostkę. Oznacza to, że zapłacimy za nie o 50 proc. mniej. Aby kupić masło w promocyjnej cenie trzeba pamiętać jedynie o tym, by zakupić trzy kostki.

Dobre masło w dużo niższej cenie w Biedronce. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z tej promocji na masło trzeba posiadać aplikację lub kartę Moja Biedronka. Założenie jej jest darmowe. Należy ją pobrać i zainstalować na telefonie. Warto także mieć na uwadze, że promocja objęta jest limitami. Na jedną kartę można kupić trzy kostki masła w promocyjnej cenie dziennie.