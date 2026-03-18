W tym roku podczas zakupów wiktuałów przeznaczonych na wielkanocny stół konsumenci będą się kierować przede wszystkim ceną, tak wskazało 81,2 proc. badanych - wynika z raportu UCE Research i Grupy Blix. Natomiast jakość jest kluczowa również dla 69,6 proc. osób.

Takich promocji szukają klienci w supermarketach

Respondenci wskazali najważniejsze kategorie produktów spożywczych, których zamierzają szukać w gazetkach promocyjnych na święta. 65,8 proc. uczestników sondażu wskazało mięso i wędliny. 61,2 proc. planuje poszukiwać promocji również na świeże owoce i warzywa, a 58,6 proc. na sery, jogurty, śmietanę i inne produkty mleczne. Autorzy raportu zauważyli, że sieci handlowe intensywnie promują właśnie te kategorie. Kolejne miejsca zajęły jaja - 54,8 proc., produkty do wypieków (mieszanki, mąka, dodatki do ciast, budynie itp.) - 43,4 proc., słodycze i desery (czekolady, praliny, świąteczne słodycze) - 36,3 proc., sosy i dodatki (majonez, musztardy, chrzan, ketchupy) – 33,6 proc., a także napoje (soki, napoje gazowane i niegazowane) – 32,5 proc. Jak przygotować się do zmian 2026. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Reklama

Tak wzrosły ceny w sklepach w lutym 2026

W lutym 2026 roku codzienne zakupy w sklepach zdrożały średnio o 3,8 procent rok do roku - wynika z "Indeksu cen w sklepach detalicznych" przygotowanego przez UCE Research i Uniwersytet WSB Merito. W styczniu wzrost wyniósł 3,7 proc. rdr, a w grudniu - 3,8 proc. rdr. "Autorzy raportu podkreślają, że ostatnio mieliśmy do czynienia z pewną stabilizacją cenową. Jednak obecny konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie może realnie spowodować, że ceny w polskich sklepach nabiorą większej dynamiki" - czytamy w raporcie.

Za te produkty zapłacimy więcej, robiąc zakupy na Wielkanoc

Nawet o kilkanaście procent droższe mogą być niektóre produkty na święta wielkanocne w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak Radio ZET, przeciętna rodzina wyda na Wielkanoc do 300 złotych na osobę.

Spadły ceny masła - promocje

Sieci handlowe kuszą promocjami przed Wielkanocą. Sieci handlowe obniżają m.in. ceny masła, które można kupić nawet za 2 zł w promocji. Przed Wielkanocą 2026 r. najtańsze masło 200g-250g - np. Pilos, Mleczna Dolina - kosztuje w dyskontach od ok. 2,79 zł do 3,49 zł przy zakupie kilku sztuk. Biedronka oferuje promocje typu "3+1 gratis", a Lidl i Dino wprowadzają niskie ceny po aktywacji kuponów. Ceny masła wykazują tendencję spadkową, co jest korzystne przed świętami.

Tyle zapłacimy za jajka na Wielkanoc

Gdy zdecydujemy się na kupno jajek na bazarze, za jedno możemy zapłacić 1,50 zł za sztukę. Większość Polaków kupuje jednak jaja w sieciach handlowych, gdzie często są one w promocji i wówczas ceny schodzą nawet poniżej 1 zł. W wielu sieciach supermarketów możemy np. kupić jajka w cenie 7,99 zł za 10 sztuk Bez promocji za 10 jaj ściółkowych zapłacimy ok. 12 zł. Eksperci uspokajają, że jaj przed Wielkanocą nie zabraknie.

Tyle kosztuje biała kiełbasa

Reklama

Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć białej kiełbasy. Jest nieodzownym dodatkiem do świątecznego żurku. Jak wynika z zestawienia, opublikowanego przez "Fakt", ceny za kilogram białej kiełbasy wahają się od 18 do 24 zł za kilogram. Najmniej zapłacimy w Lidlu - to 11,99 zł za kilogram białej kiełbasy, a najwięcej - w Kauflandzie - 23,89 zł.

Tyle zapłacimy za ser na sernik

W wielu domach na Wielkanoc podaje się sernik. Jak podaje "Fakt" kilogramowe wiaderko sera kosztuje od 8,50 do 13 zł. Przed Wielkanocą w 2025 r. płaciliśmy nawet 18 zł za kilogram, mamy więc tu spadek ceny.

Wielkanocny catering u Magdy Gesler

Jeśli nie mamy ochoty gotować, a marzy nam się pyszne wielkanocne menu, możemy skorzystać z oferty cateringowej. U Magdy Gessler, znanej restauratorki i gwiazdy TVN, można zamówić dania na święta. Jest drogo, ale Magda Gessler zapewnia, że są to dania przygotowane z produktów najwyższej jakości. Jeśli zamówimy gotowe dania na Wielkanoc w restauracji "U Fukiera" w Warszawie, zapłacimy niemało. Np. pasztet z dziczyzny i grzybów - foremka 400 g kosztuje 98 złotych. Za schab faszerowany śliwką trzeba zapłacić 78 zł. Barszcz biały na zakwasie kosztuje 69 złotych, a żur na prawdziwkach aż 79 zł. Jeśli wybierzemy na deser babę drożdżową, to za ważące 1,2 kg ciasto zapłacimy 91 złotych. Z kolei beza z kremem kosztuje 133 złote.

Tyle kosztuje wielkanocny catering u Ewy Wachowicz

Gwiazda Polsatu, restauratorka i znawczyni kuchni Ewa Wachowicz, również proponuje wielkanocny catering. Można zamówić świąteczne potrawy w jej krakowskiej restauracji "Zalipianki". Ceny są wysokie. Na przykład za szynkę ważącą ok. kilogram zapłacimy 110 zł, bigos kosztuje 90 zł za kilogram, rolowany boczek - 80 zł za kilogram, a śledzie i sałatka jarzynowa - 70 zł za kilogram. Zupy - żurek i krem chrzanowy to wydatek 40 zł za litr.