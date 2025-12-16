Znany producent odkurzaczy ma kłopoty

Jak podała agencja Reutersa, spółka, która już w marcu sygnalizowała obawy o możliwość dalszego funkcjonowania, złożyła wniosek o ochronę na podstawie rozdziału 11 (Chapter 11) w sądzie upadłościowym w stanie Delaware. Ma to związek z kłopotami spółki, która zmaga się z rosnącą konkurencją ze strony tańszych rywali oraz z wysokimi amerykańskimi cłami.

Ogromny polski zakład ogłosił upadłość. Brak chętnych na zakup zadłużonego giganta
Ogromny polski zakład ogłosił upadłość. Brak chętnych na zakup zadłużonego giganta

Co pogorszyło stan spółki?

Negatywny wpływ na firmę miały także nowe amerykańskie cła, w szczególności 46-procentowe na import z Wietnamu, gdzie jak podaje Reuters, iRobot produkuje odkurzacze na rynek amerykański. Z sądowych dokumentów wynika, że w 2025 r. cła zwiększyły koszty spółki o 23 mln dolarów, a jednocześnie utrudniły planowanie dalszej działalności – wskazano.

Dodatkowo w dokumentach czytamy, że spółka, była celem nieudanej transakcji przejęcia o wartości 1,4 mld dolarów przez Amazon i teraz jest zadłużona na około 190 mln dolarów.

Ale to nie koniec produkcji znanych robotów sprzątających. Jak wynika z planu restrukturyzacyjnego iRobota, Picea Robotics przejmie 100 proc. udziałów spółki oraz umorzy pozostałe 190 mln dolarów długu z tytułu pożyczki z 2023 r., a także dodatkowe 74 mln dolarów zobowiązań wynikających z umowy produkcyjnej między firmami.

Przejęcie giganta - co z aplikacją?

To przełomowy moment w zabezpieczeniu długoterminowej przyszłości iRobot. Partnerstwo z Picea wzmacnia naszą kondycję finansową, zapewniając stabilność naszym klientom, partnerom i dystrybutorom. Razem będziemy kontynuować rozwój przełomowych robotów Roomba oraz technologii smart home, które definiują markę iRobot od ponad trzech dekad. Połączenie innowacyjności i projektowania opartego na potrzebach konsumentów z zapleczem R&D i kompetencjami technicznymi Picea pozwoli iRobot kształtować kolejną epokę robotyki domowej - powiedział w oświadczaniu Gary Cohen, CEO iRobot.

Firma poinformowała, że "postępowanie upadłościowe nie powinno zakłócić działania aplikacji, programów dla klientów, współpracy z globalnymi partnerami, relacji w łańcuchu dostaw ani wsparcia dla produktów".