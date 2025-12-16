Znany producent odkurzaczy ma kłopoty

Jak podała agencja Reutersa, spółka, która już w marcu sygnalizowała obawy o możliwość dalszego funkcjonowania, złożyła wniosek o ochronę na podstawie rozdziału 11 (Chapter 11) w sądzie upadłościowym w stanie Delaware. Ma to związek z kłopotami spółki, która zmaga się z rosnącą konkurencją ze strony tańszych rywali oraz z wysokimi amerykańskimi cłami.

Co pogorszyło stan spółki?

Negatywny wpływ na firmę miały także nowe amerykańskie cła, w szczególności 46-procentowe na import z Wietnamu, gdzie jak podaje Reuters, iRobot produkuje odkurzacze na rynek amerykański. Z sądowych dokumentów wynika, że w 2025 r. cła zwiększyły koszty spółki o 23 mln dolarów, a jednocześnie utrudniły planowanie dalszej działalności – wskazano.

Dodatkowo w dokumentach czytamy, że spółka, była celem nieudanej transakcji przejęcia o wartości 1,4 mld dolarów przez Amazon i teraz jest zadłużona na około 190 mln dolarów.

Ale to nie koniec produkcji znanych robotów sprzątających. Jak wynika z planu restrukturyzacyjnego iRobota, Picea Robotics przejmie 100 proc. udziałów spółki oraz umorzy pozostałe 190 mln dolarów długu z tytułu pożyczki z 2023 r., a także dodatkowe 74 mln dolarów zobowiązań wynikających z umowy produkcyjnej między firmami.

Przejęcie giganta - co z aplikacją?

To przełomowy moment w zabezpieczeniu długoterminowej przyszłości iRobot. Partnerstwo z Picea wzmacnia naszą kondycję finansową, zapewniając stabilność naszym klientom, partnerom i dystrybutorom. Razem będziemy kontynuować rozwój przełomowych robotów Roomba oraz technologii smart home, które definiują markę iRobot od ponad trzech dekad. Połączenie innowacyjności i projektowania opartego na potrzebach konsumentów z zapleczem R&D i kompetencjami technicznymi Picea pozwoli iRobot kształtować kolejną epokę robotyki domowej - powiedział w oświadczaniu Gary Cohen, CEO iRobot.

Firma poinformowała, że "postępowanie upadłościowe nie powinno zakłócić działania aplikacji, programów dla klientów, współpracy z globalnymi partnerami, relacji w łańcuchu dostaw ani wsparcia dla produktów".