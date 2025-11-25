Znana firma motocyklowa ogłosiła upadłość

Polo Motorrad to firma o długiej historii, założona w 1980 roku. Zaczynając jako niewielki sklep wysyłkowy w Willich-Schiefbahn, z czasem urosła do rangi jednej z największych sieci w swojej dziedzinie, specjalizującej się w sprzedaży motocykli, odzieży, akcesoriów oraz sprzętu dla motocyklistów. Obecnie sieć ta posiada około 90 salonów na terenie Niemiec.

Decyzja o ogłoszeniu niewypłacalności i złożeniu wniosku o upadłość w trybie samodzielnym zapadła 18 listopada 2025 roku. Tryb ten ma umożliwić zarządowi firmy przeprowadzenie niezbędnej restrukturyzacji pod nadzorem sądu, dając przedsiębiorstwu czas na uporządkowanie finansów i opracowanie długofalowego planu działania, wolnego od presji ze strony wierzycieli.

Co z pracownikami placówek?

Sieć Polo Motorrad zatrudnia około 700 osób. W krótkim okresie ich wynagrodzenia są zabezpieczone z funduszu upadłościowego do końca stycznia 2026 roku. Działalność operacyjna - zarówno w centrali w Jüchen (Nadrenia Północna-Westfalia), jak i w poszczególnych filiach - jest obecnie kontynuowana bez zakłóceń, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wartości firmy w trakcie procesu restrukturyzacji.

Zarząd Polo Motorrad, w tym CEO Andrew Thorndike, otwarcie przyznaje, że sięgnięcie po sądową ochronę było krokiem niezbędnym. Głównym celem jest trwałe odciążenie firmy z zadłużenia i wzmocnienie jej niezależności na konkurencyjnym rynku. Kłopoty finansowe Polo Motorrad są symptomem głębszych, strukturalnych problemów, z którymi branża motocyklowa mierzy się od kilku lat. Do kluczowych czynników przyczyniających się do kryzysu należą:

Spadek ogólnej sprzedaży : Rynek akcesoriów motocyklowych przeżywa stagnację lub spowolnienie, co bezpośrednio wpływa na obroty dużych sieci detalicznych.

: Rynek akcesoriów motocyklowych przeżywa stagnację lub spowolnienie, co bezpośrednio wpływa na obroty dużych sieci detalicznych. Wzrost konkurencji e-commerce : Sklepy stacjonarne, takie jak Polo Motorrad, odczuwają rosnącą presję cenową i logistyczną ze strony dynamicznie rozwijających się platform internetowych. Sklepy internetowe często oferują niższe ceny i większą dostępność produktów, obniżając marże tradycyjnych detalistów.

: Sklepy stacjonarne, takie jak Polo Motorrad, odczuwają rosnącą presję cenową i logistyczną ze strony dynamicznie rozwijających się platform internetowych. Sklepy internetowe często oferują niższe ceny i większą dostępność produktów, obniżając marże tradycyjnych detalistów. Wysokie koszty operacyjne : Utrzymanie dużej sieci 90 salonów, w tym koszty najmu, energii i personelu, generuje znaczne obciążenia finansowe, które stają się nie do udźwignięcia w obliczu spadku dochodów

: Utrzymanie dużej sieci 90 salonów, w tym koszty najmu, energii i personelu, generuje znaczne obciążenia finansowe, które stają się nie do udźwignięcia w obliczu spadku dochodów Malejące marże: Wymuszona konkurencją walka cenowa prowadzi do erozji rentowności, uniemożliwiając generowanie środków na niezbędne inwestycje i spłatę zobowiązań.

Jak przypomina serwis Polski Obserwator, przypadek Polo Motorrad nie jest odosobniony. Podobne kłopoty dotknęły w przeszłości inną znaną firmę w tej samej branży - Hein Gericke, która upadła w 2013 roku i nigdy nie zdołała odzyskać dawnej pozycji rynkowej.

Polo Motorrad - Historia niewypłacalności

Dla Polo Motorrad obecna sytuacja jest powtórką z historii. Firma ogłosiła już upadłość w 2011 roku. Wówczas przedsiębiorstwo zostało uratowane dzięki interwencji inwestorów – najpierw Paragon Partners, a później Equistone Partners Europe. Fakt powtórnej niewypłacalności sugeruje, że problemy firmy mają głębokie korzenie i wykraczają poza jednorazowe trudności rynkowe.