Znana perfumeria składa wniosek o upadłość
Parfümerie Pieper poinformowała, że 20 listopada złożyła w sądzie rejonowym wniosek o upadłość. Rodzinna firma z Zagłębia Ruhry prowadzi ponad 140 sklepów w całych Niemczech, głównie w Nadrenii Północnej-Westfalii. Firma zatrudnia blisko 1000 osób. Dla klientów jest dobra wiadomość: wszystkie sklepy stacjonarne i sklep internetowy nadal działają normalnie. Klienci robią zakupy bez ograniczeń, mimo rozpoczęcia postępowania upadłościowego. Zarząd firmy pozostaje bez zmian. Oliver Pieper, który kieruje przedsiębiorstwem, zapowiada restrukturyzację.
Postępowanie sanacyjne pozwala nam ustabilizować działalność i dalej rozwijać firmę przy pełnej kontroli operacyjnej - oświadczył Oliver Pieper.
Płace pracowników są zabezpieczone
Firma zatrudnia blisko 1000 pracowników. Ich wynagrodzenia są zabezpieczone na najbliższe trzy miesiące. Federalna Agencja Pracy pokryje wypłaty w ramach tzw. zasiłku na czas upadłości (Insolvenzgeld). Pieper jest największą rodzinną siecią perfumerii w Niemczech. Historię firmy Anna Pieper i jej syn rozpoczęli w 1931 roku. Zarząd tłumaczy, że pandemia COVID- 19 mocno uderzyła w przedsiębiorstwo. Lockdowny spowodowały drastyczny spadek obrotów. Po krótkim ożywieniu nastąpiły wysokie ceny energii i mniejsza skłonność konsumentów do zakupów. Teraz firma liczy na postępowanie sanacyjne. Ma ono umożliwić powrót do stabilności i przetrwanie najtrudniejszego okresu w historii.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję