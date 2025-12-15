Wielu Polaków nie wyobraża sobie Wigilii i świąt Bożego Narodzenia bez tej ryby. Karp, choć nie każdemu smakuje, jest tradycją, która pojawia się co roku na wielu stołach.

Biedronka rozpoczyna nowy tydzień ciekawą promocją w ramach, której klienci mogą dostać tę rybę za darmo. Jakie są zasady tej promocji? Czy obowiązują limity na zakupy?

Karp za darmo w Biedronce. Kiedy można skorzystać z promocji?

Oferta promocyjna Biedronki w ramach której można kupić karpia i otrzymać go również za darmo, jest aktualna tylko przez dwa dni. Można z niej skorzystać w poniedziałek 15 grudnia i we wtorek 16 grudnia.

Darmowy karp w Biedronce. Jakie są zasady promocji?

Aby otrzymać karpia za darmo w sklepach sieci Biedronka trzeba spełnić określone warunki. To oferta 1+1 gratis. Oznacza to, że gdy kupimy jeden produkt, drugi otrzymamy za darmo. Oferta na darmowego karpia to jeden, konkretny produkt. To płat karpia świeżego ze skórą marki Marinero. Za kilogram tego karpia zapłacimy w Biedronce 37,80 zł. Karp ten sprzedawany jest na tackach. Oznacza to, że za jedną włożoną do koszyka tackę zapłacimy a drugą otrzymamy gratis.

Karp za darmo w Biedronce. Kto skorzysta z oferty? Czy obowiązują limity?

Z promocji sieci sklepów Biedronka mogą skorzystać klienci, którzy posiadają kartę albo aplikację Moja Biedronka. W ramach tej oferty obowiązują limity. Na jedną kartę można kupić maksymalnie 8 kg karpia, w tym połowę gratis. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Biedronka przygotowała również ofertę dla tych klientów, którzy posiadają aplikację tej sieci sklepów. W ramach tej promocji można kupić 3 kilogramy tego samego karpia, ale aż 65 proc. taniej. Cena przed obniżką wynosiła 5,49 zł, a po 1,89 zł. Tu limit zakupów wynosi 3 kg w okresie trwania promocji.