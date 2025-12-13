Słodkości, zwłaszcza przed świętami, są w cenie. Kupuje się ich więcej, by dorzucić do prezentów albo wykorzystać podczas przedświątecznych spotkań. Ta oferta z pewnością pomoże w uzupełnieniu zapasów.

Biedronka postanowiła zaoferować klientom pod koniec tygodnia promocję, w ramach, której dostępne są wszystkie wafle, wafelki oraz rurki. Jakie są zasady tej promocji?

Promocja na słodkości w Biedronce. Jak z niej skorzystać?

W ramach promocji, jaką swoim klientom oferuje Biedronka można kupić wafle, wafelki i rurki nie tylko w niższej cenie, ale dostać je również za darmo. Produkty można dowolnie łączyć oraz wybierać. Ta oferta Biedronki to promocja 3+3 gratis. Produkty, które się w niej znalazły to takie słodycze jak:

  • Grześki
  • Prince Polo
  • Góralki
  • Knoppersy.

Warto pamiętać, że w ramach tej promocji jako darmowe policzone zostaną te najtańsze produkty. Dlatego też, by zaoszczędzić jak najwięcej i jak najlepiej skorzystać z tej promocji, najlepiej wybierać produkty w tej samej lub zbliżonej cenie.

Słodycze za darmo w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Promocja, jaką swoim klientom oferuje sieć sklepów Biedronka, trwa dwa dni. Słodkości będzie można kupić w sobotę 13 grudnia i w niedzielę 14 grudnia, czyli w drugą przed Bożym Narodzeniem niedzielę handlową.

Biedronka rozdaje słodycze za darmo. Czy obowiązują limity?

Z promocji, jaką oferuje Biedronka, mogą skorzystać jedynie klienci, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. W ramach tej oferty obowiązują limity dzienne. Są dosyć spore,, bo to 12 sztuk, w tym 6 gratis. Przez dwa dni trwania promocji można kupić łącznie 24 produkty a 12 z nich dostać gratis.