"Nie godzimy się na pracę ponad siły za pensje ledwo przekraczające najniższą krajową - zwłaszcza gdy firmy, dla których wykonujemy ciężką, odpowiedzialną pracę, notują ogromne zyski. To my tworzymy ten biznes. Bez nas sklepy, magazyny i cała sieć nie istnieją. Dlatego wymagamy uczciwego traktowania, szacunku i realnych warunków pracy, które pozwalają godnie żyć" – napisali związkowcy.

Postulaty związkowców

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Konfederacja Pracy poinformowało o strajku ostrzegawczym w sklepach Kaufland. Pracownicy mają protestować w najbliższą niedzielę 14 grudnia w godzinach 12-14.

OPZZ Konfederacja Pracy domaga się podwyżek wynagrodzeń o 1200 złotych brutto dla każdego pracownika Kauflandu. Chce także uregulowania kwestii poszanowania praw pracowniczych i wolności związkowej.

Podwyżki od 1 stycznia

Po nagłośnieniu sprawy przez media władze sieci sklepów poinformowały o podwyżkach. "Ponad 12 tys. pracowników Kaufland zatrudnionych na stanowisku sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy otrzyma od 1 stycznia 2026 roku wyższe wynagrodzenie. Od marca 2026 roku podwyżki otrzymają pracownicy na innych stanowiskach w marketach i logistyce" - czytamy w oświadczeniu władz sieci sklepów.

Kaufland podkreślił także, że w ostatnich pięciu latach łączny wzrost wynagrodzeń pracowników wynosi ponad 30 proc, co plasuje firmę dzisiaj na drugim miejscu w branży handlowej pod względem poziomu wynagrodzeń. Poinformowano także o podwyżkach dla pracowników zatrudnionych w innych obszarach działalności. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i harmonogramu zmian zostaną przedstawione w lutym 2026 roku.

Pensje o benefity w "Kauflandzie"

Od stycznia 2026 roku wynagrodzenie na stanowiskach sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy wynosić będzie wraz z dodatkami od 5 300 złotych do 6200 zł brutto. Pracownicy marketów otrzymali w grudniu dwukrotne doładowanie bonów umożliwiających zakupy w sklepach Kaufland, o łącznej wartości od 1060 PLN do 1 100 PLN.