Nie wszyscy Polacy wiedzą, że oprócz emerytury z naszego kraju mogą starać się o europejskie świadczenie. Od 2023 r. można skorzystać z Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE). Każdy mieszkaniec Unii Europejskiej może założyć tu subkonto, na którym będzie odkładać swoje oszczędności.

Limit wpłat na europejską emeryturę

Jak działa system europejskiej emerytury? Zasadą jest to, że oszczędzający w każdej chwili ma dostęp do zgromadzonych środków i może je wypłacić. Po śmierci pieniądze są dziedziczone. Jeżeli zgodnie z ustawowym założeniem środki nie zostaną wycofane przed emeryturą, woja inwestycja zostanie zwolniona z tzw. podatku Belki (od zysków kapitałowych).

Reklama

W ramach OIPE można inwestować środki do kwoty ograniczonej limitem na każdy rok kalendarzowy. Limit ten nie jest jednak zależny od limitu wpłat dla IKE i IKZE, a na konto OIPE możesz też przenieść środki zgromadzone dotychczas na IKE poza ustalonym limitem.

Reklama

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Społecznej z dnia 10 listopada 2025 r. w sprawie wysokości limitu wpłat dokonywanych na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w roku 2026, wysokość limitu wpłat dokonywanych na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w roku 2026 wynosi 28 260 zł.

Gdzie oszczędzać na europejską emeryturę?

Jedynym podmiotem, który zaoferował w Polsce możliwość oszczędzania w OIPE, jest słowacka spółka Finax. Jak podaje "Fakt", z tej opcji skorzystało około 7,5 tys. osób, głównie w wieku 40–49 lat. Zgromadzone aktywa wynoszą łącznie 38,5 mln euro.

Finax informuje także, że podstawowy portfel OIPE, oparty w 100 proc. na akcyjnych ETF-ach, osiągnął po dwóch latach działania wynik 36,6 proc. Z kolei portfel 80/20, w którym 20 proc. stanowią obligacje, wypracował zysk w wysokości 31,1 proc.