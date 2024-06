PRL porcelaną i szkłem stała. Projektanci pracujący w hutach szkła i zakładach produkujących porcelanę tworzyli m.in. zestawy kawowe, wazony, czy inne szklane gadżety, które dziś uchodzą za dzieła unikatowe. W tamtej epoce były po prostu przedmiotami codziennego użytku, które podczas transformacji często lądowały na śmietniku i uznawane były za zbędny relikt poprzedniej epoki.

Szklana kura z PRL dziś jest cennym okazem

Po latach wróciły do łask a kolekcjonerzy potrafią zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Jedną z takich perełek z czasów PRL jest szklana kura, która produkowana była w Hucie Szkła Gospodarczego "Ząbkowice". To miejsce, w którym powstały również takie przedmioty, uznawane dziś za cenne okazy, jak wazon "Asteroid", który na aukcjach kosztuje nawet 10 tys. złotych, czy szklana misa z zestawu "Radiant" sprzedawana za ok. 8 tys. złotych.

Szklane kury były obecne w prawie każdym domu. Podobnie, jak inne przedmioty polskiego designu często lądowała na śmietniku. Obecnie zwłaszcza te kolorowe egzemplarze kur z PRL warte są fortunę. Na portalach aukcyjnych pojawia się wiele ogłoszeń, ale tylko niektóre egzemplarze są wyceniane bardzo wysoko.

Jak rozpoznać unikatowość szklanej kury z PRL?

Które szklane kury mogą liczyć na naprawdę wysoką wycenę. Z zamieszczonego na TikToku nagraniu na profilu @sztuka_polskiego_designu można dowiedzieć się, że kolekcjonerzy poszukują konkretnych okazów pochodzących z Ząbkowic.

Nie każda szklana kokoszka wbrew temu, co mówią handlarze, pochodzi z huty szkła gospodarczego Ząbkowice. Produkowane one były w dwóch wzorach. Pierwszy z 1910 roku, a drugi powstał 10 lat później. Najwięcej kolorów powstało w latach 50-tych i od ich końca nie są już produkowane. Dlatego stały się cennym kąskiem wśród kolekcjonerów - wyjaśnia ekspert.

Tyle kosztuje ten szklany gadżet z czasów PRL

Dodaje, że wartość szklanej kury zależy od kilku szczegółów. Jak wyjaśnia ekspert z TikToka należy odpowiedzieć na trzy pytania.

Czy grzęda wygląda, jakby była wiklinowa? Czy na grzbiecie kurka nie ma żadnego kółka? A kuperek jest rozłożony i ma po 7 lub 8 piórek z obu stron? Jeśli te warunki są spełnione, to najpewniej trafiliście na kurkę z Ząbkowic. Gratulacje - mówi na nagraniu.

Szklane kury dawniej i dziś wykorzystywane były i są do przechowywania słodyczy, biżuterii, czy innych drobnych przedmiotów. Na aukcjach internetowych egzemplarze, które nie do końca spełniają powyższe warunki można kupić już za 250-300 zł. Unikatowe egzemplarze, posiadające chociażby 7 lub 8 piórek w kuperku oraz kolor zielony lub niebieski, kosztująnawet 1,5-3 tys. złotych.