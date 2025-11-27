Problem dotyczy także Polski. W internecie można znaleźć podróbki znanych marek kawowych - ceny są kuszące, jakość - kiepska. Oszuści kopiują opakowania i sprzedają produkty znacznie gorsze od oryginału. W podróbkach jest dodawana do kawy soja, jej ziarna są znacznie tańsze od tych kawowych.

Niska cena, fatalna jakość kawy

Soję w postaci mąki, ekstraktu, białka sojowego lub palonych i mielonych ziaren dodaje się do kawy, by obniżyć koszty produkcji i zwiększyć masę produktu. Palona soja ma ciemny kolor, gorzki aromat i zaparzona, daje intensywny napar. Dzięki je dodatkowi 1 kg prawdziwej kawy można powstaje o wiele więcej "produktu kawowego". Na pierwszy rzut oka trudno taką podróbkę odróżnić. Trzeba przeprowadzić badania laboratoryjne, żeby stwierdzić oszustwo.

Szef koncernu kawowego o oszustach

"Prawdziwy producent zawsze obiecuje konsumentom to samo. Nigdy nie zmieniamy naszych intencji. Chcemy być firmą produkującą kawę wysokiej jakości" - podkreśla szef koncernu produkującego kawę, Giuseppe Lavazza w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Jak mówi szef koncernu Lavazza, firma trzyma się swoich standardów nawet podczas obecnego kryzysu cenowego. "Nigdy nie zmieniamy mieszanek, szanujemy skład kawy. Bo ostatecznie szanujemy konsumenta, dlatego nie chcemy go oszukiwać" - tłumaczy prezes.