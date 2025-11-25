Ewa Wachowicz to była Miss Polonia, osobowość telewizyjna, znakomita kucharka i restauratorka. Od lat jest gospodynią programu "Ewa gotuje". Prowadzi lokal "Zalipianki" w Krakowie przy ul. Szewskiej. Restauracja co roku świąteczne menu - można zamawiać z wyprzedzeniem potrawy na Boże Narodzenie. Internauci, jak co roku, są zaszokowani i oburzeni wysokimi cenami cateringu.

Ceny u Ewy Wachowicz za bożonarodzeniowy catering

W ubiegłym roku do najdroższych potraw należały bigos - 90 zł za kg, a także deser, czyli sernik z lukrem cytrynowym i bakaliami - blacha takiego ciasta kosztuje 180 zł. Za pół kilograma uszek z grzybami zapłacimy 60 zł, tyle samo kosztuje kilogram sałatki jarzynowej.

Ewa Wachowicz o cenach

Ewa Wachowicz w rozmowie z Plejadą odnosi się do zarzutów, że ceny są astronomicznie wysokie, a potrawy chyba ze złota. "Absolutnie się na to uodparniam, dlatego, że nie lubię w ogóle oceniać, co, ile u kogo kosztuje, bo na cenę ostatecznie produktów w restauracji składa się bardzo wiele czynników, bo i pensja naszych pracowników, i ceny produktów i w to wchodzi jeszcze wynajem lokalu, więc naprawdę tych składowych jest wiele, a każdy z nas robi zakupy w sklepie i przecież wie, ile co kosztuje" - mówi Ewa Wachowicz.