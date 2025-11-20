To pierwsza tak kompleksowa oferta w Polsce umożliwiająca klientom indywidualnym zakup kilkunastu różnych metali krytycznych. Mennica Skarbowa jest jedynym dystrybutorem w Polsce, który udostępnia klientom prywatnym dostęp do tej klasy aktywów inwestycyjnych w formie fizycznej, z możliwością przechowywania metali w magazynie celnym na terenie Niemiec.

12 metali ziem rzadkich

W ofercie znalazły się wyselekcjonowane metale ziem rzadkich, takie jak neodym, czy, prazeodym, oraz metale technologiczne, np., gal, hafn, ren czy iryd. W sumie obecnie można zakupić 12 różnych metali, które są wykorzystywane w sektorach: energetycznym, high-tech, obronnym oraz e-mobilności.

Bez nich niemożliwa byłaby budowa turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych, rozwój pojazdów elektrycznych i ogniw wodorowych, a także produkcja mikroprocesorów, systemów radarowych czy zaawansowanej elektroniki użytkowej. Odgrywają ważną rolę w realizacji globalnych celów klimatycznych, zapewnieniu bezpieczeństwa militarnego oraz utrzymaniu tempa innowacji technologicznych. Metale pochodzą głównie z Chin, Korei Południowej, Australii, Chile i Argentyny.

Minimalny zakup kilkunastu tysięcy złotych

Chińczycy wydobywają ok. 60 proc. i przetwarzają ok. 90 proc. światowych zasobów metali ziem rzadkich. Ich decyzja o dodatkowych zakazach w eksporcie prowadzi do znacznego wzrostu cen tych produktów Surowce te mają ogromne znaczenie strategiczne, są odporne na inflację, a ich globalna dostępność jest ograniczona – powiedział Jarosław Żołędowski, prezes Zarządu Mennicy Skarbowej.

Minimalny zakup dla klienta detalicznego zaczyna się już od kilkunastu tysięcy złotych. Oferta skierowana jest przede wszystkim do inwestorów prywatnych, którzy dzięki zakupowi fizycznych metali mogą korzystać m.in. z braku podatku VAT oraz zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Czy warto inwestować w metale ziem rzadkich?

Według ekspertów to dość ryzykowna inwestycja, ze względu na duże wahania cen. Mogą się one zmieniać nawet o kilkadziesiąt procent. Plusem natomiast jest to, że wzrost zysków może być większy niż na złocie.

Mennica Skarbowa - to największy w Polsce dystrybutor złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych. Spółka notowana jest na NewConnect - alternatywnym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Produkty z oferty Mennicy Skarbowej można nabyć w 15 oddziałach: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz za pośrednictwem strony internetowej: mennicaskarbowa.pl.