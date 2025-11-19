PPK mają w założeniu zachęcać Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Program polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składają się na dodatkowe świadczenie, które można wypłacać już po osiągnięciu 60. roku życia.

Opłata od pracownika to 2 proc. pensji brutto, pracodawcy – 1,5 proc., a państwo na start wpłata 250 zł i dodatkowo raz w roku - 240 zł. Obecnie do PPK są zapisywane wszystkie osoby do 55. roku życia.

Coraz więcej Polaków oszczędza w PPK

Jak wynika z najnowszej informacji PPK, partycypacja w programie stale rośnie i przebiła 55 proc. Tylko w ostatnim miesiącu aktywa funduszy PPK wzrosły o 1,78 mld zł. Jednocześnie do programu dołączyło 39 700 nowych osób. W podmiotach zatrudniających powyżej 1000 osób partycypacja sięga aż 82,86 proc. Program cieszy się też znacznie większym zainteresowaniem w sektorze prywatnym, gdzie wskaźnik uczestnictwa wynosi 64,20 proc.

Systematycznie przekazywane są wpłaty powitalne za III kwartał 2025 roku. Do 15 listopada na rachunki 95 539 uczestników trafiło łącznie niemal 24 mln zł.

Nowy benefit dla pracowników

Nowym trendem jest to, że coraz więcej firm wpłaca więcej niż obowiązkowe minimum. Traktują to jako nowy benefit dla pracowników. Wpłaty dodatkowe od pracodawców wyniosły już prawie pół miliarda złotych.

Ile można zarobić na oszczędzaniu w PPK? Fundusz przedstawił kalkulację dla osoby zarabiającej 5300 zł (a później 7000 zł), która oszczędza w programie od grudnia 2019 roku. W zależności od funduszu, jej stopa zwrotu wyniosła od 138 proc do 198 proc. W praktyce oznacza to, że na jej rachunku znajduje się obecnie od 11 380 zł do 16 420 zł więcej, niż sama wpłaciła. Na tę kwotę złożyły się wpłaty pracodawcy oraz dopłaty od państwa, a wszystko to zostało pomnożone przez wyniki inwestycyjne funduszy.

Rząd szykuje zmiany w PPK?

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że rząd chce likwidacji możliwości wypłaty środków z PPK. Ministerstwo Finansów wyjaśniło stanowczo, że nie planuje zmian w tym zakresie. "Środki gromadzone w PPK są prywatną własnością oszczędzającego, a tym samym dopuszczalne jest skorzystanie z nich w każdej chwili. Każdy uczestnik PPK, w ramach procedury wypłaty, posiada możliwość wycofania środków, co jednak nie wiąże się z koniecznością rezygnacji z dalszego oszczędzania" - wyjaśniło ministerstwo.

Mariusz Jaszczyk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju w rozmowie z "Faktem" zapewnił, że w programie dobrowolnego oszczędzania na emeryturę nie ma żadnej luki. Zapewnia, że oszczędzanie w programie się opłaca. Rekordzista zgromadził w PPK 1,5 mln zł.