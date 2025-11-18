PSL składa jasną propozycję tarczy infrastrukturalnej. Budowy w sześciu, a docelowo w 10 miastach w Polsce podziemnej kolei, roboczo nazwijmy metra, które będzie zarówno łączyć, dostarczać usługę transportową, jak i będzie miejscem schronienia w czasie kryzysu - mówił na kongresie PSL lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

500 tys. miejsc schronienia

Wicepremier powtórzył swoje słowa w rozmowie z Radiem Zet. To rozwój infrastruktury, za którą odpowiadamy, ale jest to też 500 tys. miejsc schronienia. Potrzebujemy ich bardzo - powiedział. Przypomniał, że w metrze kijowskim mogło się schować 70 tys. osób.

Jaki byłby koszt inwestycji? To ma być wpięte w istniejącą linię kolejową. Koszt 1km to 0,5mld. Szacujemy, że to ok. 32-35mld złotych, 6 miast – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, w Radiu Zet.". Dodał, że byłoby to częściowe rozwiązanie zbyt małej liczby miejsc schronienia w Polsce.

Skąd pieniądze na metro?

Wicepremier ma pomysł skąd wziąć pieniądze na tak wielką inwestycję. Przesunąć środki z KPO, które po części będą mogły tam posłużyć. Rozmawiałem z minister Pełczyńską – 22 mld przesuwamy na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności – powiedział szef MON. Zapewnił, że "będzie rozpoczęty proces, on się już rozpoczął”. Przygotowania, wyznaczenie tras. Czy pod CPK były wbite łopaty przez 2-3 lata przez naszych poprzedników? – dodaje prezes PSL.

Metro w Krakowie

Budowa metra to jednak wieloletnia inwestycja. Kraków planuje ją od dawna. Dopiero niedawno ogłoszono, że pierwsza linia metra w Krakowie zostanie oddana do użytku dopiero za 10 lat. Metro ma mieć dwie linie o łącznej długości ok. 29 km i pobiegnie od Nowej Huty do Opatkowic i Kurdwanowa.

Rekomendowany przebieg dwóch linii – M1 i M2 – ma prawie 29 kilometrów. Zaplanowano 29 stacji, w których zasięgu znajdzie się niemal 40 proc. mieszkańców. To będzie najważniejsza inwestycja najbliższej dekady. Trasa ma przebiegać w większości w podziemnych tunelach. Rozpoczyna się w Nowej Hucie – w rejonie Kombinatu, gdzie powstanie również stacja techniczno-postojowa. Stamtąd, mijając aleję Róż, metro dotrze do ronda Kocmyrzowskiego i Czyżyn