Kawa to jeden z tych produktów, który jest najczęściej kupowanym przez klientów dużych sieci sklepów. Zwłaszcza wtedy, gdy jego cena jest obniżona.

Każda promocja w ramach której można kupić kawę w niższej cenie, jest dla wielu klientów dużych sieci sklepów ofertą wręcz na wagę złota. Tym razem ani Biedronka, ani Lidl, ale sieć sklepów Aldi postanowiła obniżyć cenę dużego opakowania dobrej kawy. Jakie są warunki tej promocji? Do kiedy trwa?

Dobra kawa w Aldi. Do kiedy trwa promocja?

Dobrą kawę w dużo niższej cenie można w tym tygodniu kupić w sklepach sieci Aldi. Promocją objęta została kawa mielona oraz kawa rozpuszczalna. Aby skorzystać z oferty nie trzeba się spieszyć. Promocja ta będzie aktualna zarówno przed Sylwestrem od poniedziałku, 29 grudnia, jak też po Nowym Roku a dokładnie do soboty, 3 stycznia.

Reklama

Dobra kawa w Aldi w niższej cenie. Jakie są warunki promocji?

Kawa, którą można w sieci sklepów Aldi kupić w dużo niższej cenie, to kawa mielona Jacobs Kronung w opakowaniach po 500 g. Produkt ten można kupić w regularnej cenie, która wynosi 45,99 zł. Teraz tę dobrą kawę, w ramach promocji, którą oferuje swoim klientom sieć sklepów Aldi, można kupić za 13,99 zł. Aby skorzystać z promocji trzeba kupić dwa opakowania. Wtedy drugie otrzymamy za mniej niż połowę ceny a dokładnie o 69 proc. taniej.

Drugim produktem, który został objęty promocją, jest kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold w opakowaniach po 200 g. Aby skorzystać z tej promocji i kupić tę kawę o 36 proc. taniej również należy włożyć do koszyka dwa produkty. Regularna cena to 37,89 zł, po obniżce jej cena wynosi 23,99 zł za sztukę.

Reklama

Dobra kawa w niższej cenie. Czy obowiązują limity na ofertę w Aldi?

Aby skorzystać z promocji w sklepach sieci Aldi nie trzeba spełnić żadnych dodatkowych warunków. Nie potrzebne są żadne aplikacje ani karty lojalnościowe. Oferta jest jednak limitem. Jeden klient może kupić cztery opakowania kawy Jacobs.