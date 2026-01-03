Nowy rok to czas ciekawych ofert. Sklepy dużych sieci proponują swoim klientom wiele produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produktem, który cieszy się dużym zainteresowaniem, jest kawa.

Każda promocja w ramach której można kupić kawę w niższej cenie, jest dla wielu klientów dużych sieci sklepów ofertą wręcz na wagę złota. Tym razem to Biedronka postanowiła obniżyć cenę tego produktu. Jakie są warunki tej promocji? Do kiedy trwa?

Promocja na kawę w Biedronce. Do kiedy trwa?

Promocją w sieci sklepów Biedronka zostały objęte wszystkie kawy popularnej marki. Można nie tylko uzupełnić zapasy, ale też zaoszczędzić pieniądze. Z oferty tej skorzystają zarówno miłośnicy kawy ziarnistej, jak też mielonej czy rozpuszczalnej. Czasu na zakupy jest jednak niewiele. Kawę w niższej cenie w sklepach sieci Biedronka będzie można kupić tylko w sobotę 3 stycznia.

Dobra kawa w Biedronce w niższej cenie. Jakie są warunki promocji?

Produktem, który znalazł się w promocyjnej ofercie Biedronki jest kawa marki Cafe d'Or. Promocja polega na tym, że drugi, tańszy produkt można dostać o 60 proc. taniej. Do koszyka można włożyć wszystkie rodzaje kaw m.in. ziarniste, mielone, czy rozpuszczalne (także kawy typu 3w1).

Można je w ramach tej oferty dowolnie mieszać, ale warto pamiętać, że najwięcej zaoszczędzimy, gdy kupimy dwie kawy w tej samej cenie.

Dobra kawa w niższej cenie. Czy obowiązują limity na ofertę w Biedronce?

Kawa w ofercie Biedronki, którą można kupić o 60 proc. taniej mogą nabyć klienci, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. Obydwie są darmowe. Oferta objęta została limitem. W ramach zakupów dziennych można kupić cztery opakowania kawy, w tym dwie z rabatem.