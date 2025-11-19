To kolejna oferta w sklepach sieci Biedronki, z której warto skorzystać. Po promocji na masło, czy kawę, przyszedł czas na makaron.

Podobnie jak kawa, czy masło, to produkt, który w wielu polskich domach a dokładnie kuchniach używany jest prawie codziennie i szybko znika. Dlatego też każda promocja jest dobrym powodem do tego, by uzupełnić jej zapasy.

Makaron w Biedronce za 1 zł. Do kiedy trwa promocja?

Fanów makaronu z pewnością ucieszy ta promocja, którą proponuje Biedronka. Taka oferta jest naprawdę świetną okazja do uzupełnienia zapasów. W ramach tej promocji w sklepach sieci Biedronka można kupić opakowanie makaronu a drugie dostać za symboliczne 1 zł. Nie trzeba się spieszyć, bo promocja trwa do końca tygodnia a dokładnie do soboty 22 listopada.

Promocja na makaron w Biedronce. Jak skorzystać z oferty?

Oferta na makaron, którą proponuje Biedronka to promocja, która polega na tym, że drugi produkt kupuje się właśnie za wspomnianą złotówkę. Promocją objęte są wszystkie makarony marki Pastani. Jak informuje sieć sklepów Biedronka można je dowolnie łączyć w ramach oferty. Korzyść z promocji jest taka, że za drugi tańszy produkt zapłacimy 1 zł.

Tak kupisz tani makaron w Biedronce

Promocja na tanią kawę w Biedronce przeznaczona jest dla klientów, którzy posiadają lojalnościową aplikację lub kartę Moja Biedronka. Obie aplikacje są darmowe. Klientów, którzy będą chcieli skorzystać z promocji obowiązuje jednak limity zakupów. Można kupić sześć opakowań makaronu dziennie (w tym maksymalnie trzy za 1 zł).