Nie tylko kawa i masło, ale także cukier jest jednym z tych produktów, który w wielu domach jest po prostu niezbędny. Używamy go nie tylko do słodzenia kawy czy herbaty, ale także do wypieków. Wielkimi krokami zbliża się sezon przedświątecznych i świątecznych ciast, pierników oraz ciasteczek. Z tego powodu warto uzupełnić zapasy, gdy tylko nadarza się okazja.

Promocja, którą oferuje nam Biedronka, nie tylko można kupić cukier w niższej cenie, ale też dostać kilka opakowań za darmo.

Promocja na cukier w Biedronce. Do kiedy ważna jest oferta?

Promocyjną ofertę na cukier proponuje w tym tygodniu sieć sklepów Biedronka. Dzięki niej można nie tylko zrobić zapasy, ale sporo zaoszczędzić. Czasu na zrobienie zakupów nie jest zbyt dużo. Promocja trwa jeszcze tylko dwa dni. By skorzystać z tej oferty sieci Biedronka warto wybrać się do sklepu we wtorek 18 listopada oraz środę 19 listopada.

Cukier za darmo. Jakie są zasady promocji w Biedronce?

Promocja, którą oferuje swoim klientom sieć sklepów Biedronka polega na tym, że przy zakupie 5 opakowań cukru aż 5 kolejnych dostaniemy gratis. Za opakowanie zapłacimy 1,39 zł. Regularna cena opakowań cukru, który znalazł się w tej promocji wynosi 2,79 zł. Oferta dotyczy czterech konkretnych produktów jest to cukier biały, 1 kg takich marek jak:

Polski Cukier

Diamant

Sweet Family

Królewski.

Cukier za darmo w Biedronce. Jakie limity obowiązują?

Oferta w ramach, której można kupić pięć opakowań cukru a kolejne pięć dostać gratis, objęta jest limitem. Produkty objęte promocją można dowolnie łączyć, ale obowiązują limity dzienne. To 10 opakowań na kartę Moja Biedronka lub aplikację. Obydwie są darmowe. Z promocyjnej oferty skorzystamy tylko i wyłącznie posiadając tę kartę.