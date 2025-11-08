Sobota, 8 listopada to dobry dzień na zakupy przed długim weekendem. Sklepy takie jak Lidl, Aldi, czy Biedronka oferują swoim klientom wiele produktów w promocyjnych cenach.

Promocja na mięso w Biedronce. Kiedy można skorzystać z oferty?

Tym razem warto zwrócić uwagę na promocję, jaką oferuje klientom Biedronka. To schab bez kości, który jest ulubionym mięsem Polaków. W sobotę 8 listopada, bo tego dnia można skorzystać z tej oferty, można go kupić za pół ceny. Warto się pospieszyć, bo promocja trwa tylko ten jeden dzień.

Reklama

Tanie mięso w Biedronce. Ile zapłacimy za schab?

W ofercie Biedronki znalazł się schab. Można go kupić w naprawdę niskiej cenie . Promocja objęła schab bez kości Kraina Mięs pakowany próżniowo. Regularna cena tego mięsa to 16.95 zł za kilogram. W ofercie Biedronki można go kupić 41 proc. taniej a dokładnie za 9,99 zł za kilogram mięsa.

Mięso w promocji w Biedronce. Czy na zakup schabu obowiązują limity?

Tanie mięso a dokładnie schab w Biedronce kupimy tylko i wyłącznie, jeśli posiadamy kartę lub aplikację Moja Biedronka. Obie są darmowe, nie trzeba za nie nic płacić. Na ofertę schabu w promocyjnej cenie obwiązuje limit. To 5 kilogramów taniego schabu na kartę Moja Biedronka. Osoby, które nie posiadają aplikacji Moja Biedronka także będą mogły skorzystać z promocji na mięso. Dla nich cena schabu wynosi 12,99 zł za kilogram.