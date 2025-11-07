Koniec tygodnia podobnie jak jego początek to czas promocji w sklepach dużych sieci. Wśród produktów, które cieszą się największym uznaniem klientów obok masła, czy mleka jest kawa. To produkt, który również często znika z szafek w naszych kuchniach a w wielu domach uważany jest po prostu za niezbędny.

Na dużą obniżkę cen kawy tym razem zdecydowała się ponownie sieć sklepów Aldi. W ofercie znalazła się kawa rozpuszczalna. To produkt, który często używany jest nie tylko jako "mała czarna", ale także do przygotowania deserów czy ciast. Dzięki tej promocji można uzupełnić zapasy i zaoszczędzić pieniądze.

Niższa cena kawy w Aldi. Ile dni trwa promocja?

Oferta promocyjna, którą znajdziemy w sklepach Aldi na kawę w niższej cenie trwa do soboty 8 listopada. Zatem czas na skorzystanie z tej oferty to dwa dni. Produktem, który został objęty promocją i kosztuje mniej to kawa znanej marki.

Promocja na kawę w Aldi. Jakie produkt można kupić taniej?

To kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung w słoiczkach po 200 g. W ramach tej oferty przy zakupie dwóch produktów, za drugi zapłacimy 57 proc. mniej. Regularna cena tej kawy w Aldi to 41,99 zł. Gdy skorzystamy z promocji, drugie opakowanie kupimy w cenie 17,99 zł.

Obniżka ceny kawy w Aldi. Czy obowiązują limity?

Promocja na kawę rozpuszczalną w sklepach sieci Aldi nie jest objęta żadnymi limitami. Można kupić dowolną ilość produktów. Aldi nie stawia również żadnych dodatkowych warunków. To oznacza, że nie trzeba posiadać żadnej karty ani aplikacji lojalnościowej.