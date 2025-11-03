Kawa a dokładnie kawa mielona to jeden z tych produktów, który w wielu domach jest wręcz niezbędny. Znika szybko, dużo kosztuje, dlatego też każda okazja do tego, by kupić go w promocyjnej cenie jest na wagę złota.
Prawie co tydzień, podobnie jak masło, można ją kupić w dużo niższej cenie. Sieci dużych sklepów, co chwila kuszą klientów promocjami i atrakcyjnymi ofertami na ten produkt.
Niższa cena kawy w Aldi. Do kiedy trwa promocja?
Tym razem okazją do zrobienia zapasów i zaoszczędzenia na zakupach może być skorzystanie z oferty, jaką jest propozycja sieci sklepów Aldi. To właśnie tu od poniedziałku 3 listopada do soboty 8 listopada będzie można kupić dobrą kawę w dużo niższej cenie. Produkt, który został objęty promocją i kosztuje taniej to znana i dobra marka kawy.
Promocja na kawę w Aldi. Jakie produkt można kupić taniej?
Produkt, który możemy kupić taniej w Aldi to kawa mielona Dallmayr Classic Intense w opakowaniach po 500 gram. Jej regularna cena wynosi 45,99 zł. W ramach promocji, którą proponuje Aldi za drugi zakupiony produkt zapłacimy 0,99 zł. To oznacza, że drugi produkt będzie tańszy o 78 proc.
Obniżka ceny dobrej kawy w Aldi. Czy obowiązują limity?
Aby skorzystać z promocji, którą oferuje Aldi nie trzeba posiadać żadnej karty lojalnościowej ani aplikacji. Promocja na tę kawę nie została objęta żadnymi limitami. Klient może kupić tyle kaw, ile chce.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję