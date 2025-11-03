Kawa a dokładnie kawa mielona to jeden z tych produktów, który w wielu domach jest wręcz niezbędny. Znika szybko, dużo kosztuje, dlatego też każda okazja do tego, by kupić go w promocyjnej cenie jest na wagę złota.

Prawie co tydzień, podobnie jak masło, można ją kupić w dużo niższej cenie. Sieci dużych sklepów, co chwila kuszą klientów promocjami i atrakcyjnymi ofertami na ten produkt.

Niższa cena kawy w Aldi. Do kiedy trwa promocja?

Tym razem okazją do zrobienia zapasów i zaoszczędzenia na zakupach może być skorzystanie z oferty, jaką jest propozycja sieci sklepów Aldi. To właśnie tu od poniedziałku 3 listopada do soboty 8 listopada będzie można kupić dobrą kawę w dużo niższej cenie. Produkt, który został objęty promocją i kosztuje taniej to znana i dobra marka kawy.

Promocja na kawę w Aldi. Jakie produkt można kupić taniej?

Produkt, który możemy kupić taniej w Aldi to kawa mielona Dallmayr Classic Intense w opakowaniach po 500 gram. Jej regularna cena wynosi 45,99 zł. W ramach promocji, którą proponuje Aldi za drugi zakupiony produkt zapłacimy 0,99 zł. To oznacza, że drugi produkt będzie tańszy o 78 proc.

Obniżka ceny dobrej kawy w Aldi. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z promocji, którą oferuje Aldi nie trzeba posiadać żadnej karty lojalnościowej ani aplikacji. Promocja na tę kawę nie została objęta żadnymi limitami. Klient może kupić tyle kaw, ile chce.