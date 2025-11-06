Podobnie jak kawa, czy masło, także cukier jest jednym z tych produktów, który w wielu domach jest po prostu niezbędny. Tym produktem jest cukier. Używamy go nie tylko do słodzenia kawy czy herbaty, ale także do wypieków. Z racji tego, że zbliża się sezon przedświąteczny i świąteczny warto uzupełnić zapasy, gdy tylko nadarza się okazja i można kupić go taniej albo dostać kilka opakowań za darmo.

Promocja na cukier w Biedronce. Do kiedy można skorzystać z oferty?

Taką promocyjną ofertę na cukier proponuje w tym tygodniu sieć sklepów Biedronka. Dzięki tej ofercie można nie tylko zrobić zapasy, ale sporo zaoszczędzić. Czasu na zrobienie zakupów nie jest zbyt dużo. Promocja trwa tylko trzy dni. Rozpoczyna się w czwartek 6 listopada i trwa do końca handlowego tygodnia, czyli soboty 8 listopada.

Cukier za darmo. Jakie są zasady promocji w Biedronce?

W ramach promocji, którą oferuje swoim klientom sieć sklepów Biedronka przy zakupie 5 opakowań cukru aż 5 kolejnych dostaniemy gratis. Za opakowanie zapłacimy 1,50 zł. Oferta dotyczy czterech konkretnych produktów jest to cukier biały, 1 kg takich marek jak:

Sweet Family

Diamant

Polski Cukier

Królewski

Cukier za darmo w Biedronce. Jakie limity obowiązują?

Oferta w ramach, której można kupić pięć opakowań cukru a kolejne pięć dostać gratis, objęta jest limitami. Produkty objęte promocją można dowolnie łączyć, ale obowiązują limity dzienne. To dziesięć opakowań na kartę Moja Biedronka lub aplikację. Obydwie są darmowe. Z promocyjnej oferty skorzystamy tylko i wyłącznie posiadając tę kartę.