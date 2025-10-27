Początek tego tygodnia to świetna okazja, by uzupełnić zapasy masła w lodówce a przy tym nieco zaoszczędzić. Siecią sklepów, która tym razem rozdaje ten produkt za darmo jest Lidl.

Masło za darmo w Lidlu. Promocja trwa tylko jeden dzień

Aby skorzystać z promocji Lidla i dostać masło za darmo trzeba pamiętać o tym, że trwa tylko jeden dzień. Oferta ta aktualna będzie jedynie w poniedziałek, 27 października.

Promocja na masło w Lidlu. Jak skorzystać z oferty?

Siec sklepów Lidl proponuje swoim klientom jeden, konkretny produkt. To masło ekstra Łaciate w kostkach po 200 gram. Za to masło w regularnej cenie zapłacimy 7,99 zł za kostkę. W ramach promocji, którą oferuj klientom Lidl przy zakupie dwóch kostek, trzecią dostajemy gratis. To oferta 2+1 gratis.

Dobre masło za darmo w Lidlu. Czy obowiązują limity?

Masło za darmo w ramach tej promocji dostaniemy, jeśli będziemy mieć zainstalowaną aplikację Lidl Plus, która jest darmowa. To w niej znajdziemy kupon, który aktywowany i zeskanowany przy kasie pozwoli nam otrzymać jedną kostkę masła za darmo. Promocja objęta jest limitami. Jedno darmowe masło na jeden kupon.