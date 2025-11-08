Masło to produkt, który w ostatnich latach mocno podrożał. "Król drożyzny", bo tak się o nim mówi, jest w wielu domach wręcz niezbędny. Każda promocja na masło, jaką oferują sklepy dużych sieci to okazja do zrobienia tańszych zakupów.

Obniżka ceny masła. Kiedy skorzystać z oferty Biedronki?

Tym razem z obniżki ceny masła można skorzystać w sklepach sieci Biedronka. Jeszcze nigdy ten produkt nie był aż tak tani. Można stwierdzić, że to rekordowa obniżka ceny masła. To, więc świetna okazja do tego, by nie tylko uzupełnić zapasy, ale również zaoszczędzić pieniądze.

Reklama

Aby skorzystać z promocji na tanie masło w Biedronce, trzeba się jednak pospieszyć. Ta oferta jest aktualna tylko jeden dzień. Masło w rekordowo niskiej cenie można kupić jedynie w sobotę, 9 listopada.

Rekordowo tanie masło w Biedronce. Ile zapłacimy za kostkę?

Promocja na tanie masło w Biedronce to oferta w ramach, której masło kupimy 43 proc. taniej. Aby kupić je w niższej cenie musimy spełnić warunki promocji, jaką oferuje Biedronka. Zapłacimy za masło mniej, jeśli kupimy trzy kostki.

Produkt, który znalazł się w ofercie w niższej cenie to masło ekstra Mleczna Dolina w kostkach po 200 g. Regularna cena tego masła w Biedronce to 6,99 zł. Jeśli kupimy trzy kostki wtedy za każdą zapłacimy 3,95 zł. To rekordowa obniżka ceny masła, z której w ostatnim czasie mogą skorzystać klienci.

Obniżona cena masła w Biedronce. Jakie limity obowiązują?

Promocja na masło oferowana przez sieć sklepów Biedronka objęta została limitem. Można kupić trzy kostki masła dziennie. Aby dokonać zakupów trzeba posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka (obie są darmowe).