Kawa to jeden z tych produktów, który w wielu domach jest po prostu niezbędny. Zarówno w wersji klasycznej w ziarnach, mielonej czy rozpuszczalnej znajduje wielu zwolenników. Podobnie jak masło nie należy do najtańszych produktów spożywczych. Dlatego też, jeśli tylko pojawi się w dużo niższej cenie, cieszy się uznaniem klientów.

Duża obniżka cen kawy w Lidlu. Do kiedy trwa promocja?

Tym razem kawę w dużo niższej cenie proponuje swoim klientom sieć sklepów Lidl. Dzięki tej promocji można uzupełnić domowe zapasy i dosyć sporo pieniędzy zaoszczędzić. Warto pamiętać, że promocja trwa tylko przez dwa dni. Można z niej skorzystać w czwartek 30 października oraz w piątek 31 października. Z racji tego, że 1 listopada do dzień Wszystkich Świętych, sklepy pozostają zamknięte.

Promocja na kawę w Lidlu. Jakie są warunki promocji?

Promocja Lidla obejmuje wszystkie kawy marek dostępnych w sklepach tej sieci. W ramach tej oferty za drugi, tańszy produkt zapłacimy 60 proc. mniej. W ofercie Lidla znalazły się zarówno kawy ziarniste, mielone jak też rozpuszczalne. Można je dowolnie łączyć. Aby jak najlepiej wykorzystać tę promocję oferowaną przez sieć sklepów Lidl najlepiej zdecydować się na zakup kaw w tej samej cenie.

Obniżka ceny kawy w Lidlu. Jakie limity obowiązują?

Aby skorzystać z promocji, którą proponuje Lidl trzeba posiadać aplikację Lidl Plus. Jest ona darmowa, można ją ściągnąć na telefon. Oferta objęta jest również limitami. Na jedną kartę można kupić maksymalnie cztery kawy (w tym dwie z rabatem) na kupon dostępny w aplikacji.