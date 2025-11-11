Czy 11 listopada sklepy sieci Żabka są otwarte?

Święto Niepodległości, czyli 11 listopada to dzień wolny od pracy. Tego dnia sklepy oraz centra handlowe są zamknięte. Zakupy na ostatnią chwilę zrobimy jedynie na stacjach benzynowych oraz w sklepach sieci Żabka. To one tego dnia będą otwarte.

Warto pamiętać, że godziny ich otwarcia mogą być inne, niż w dni powszednie czy niedziele. O tym, w jakich godzinach będzie można zrobić zakupy w sklepach sieci Żabka decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów. Tak będzie również 11 listopada.

Gdzie sprawdzić godziny otwarcia Żabki 11 listopada?

"Informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie oraz w aplikacji Żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek" - brzmiał komunikat biura prasowego sieci Żabka wydany przed świętami Bożego Narodzenia.

Dotyczy on również takich dni jak 11 listopada, czyli Święta Niepodległości. W dni powszednie sklepy sieci Żabka otwarte są bardzo długo, bo od godz. 6 do 23. Warto sprawdzić godziny otwarcia poszczególnych punktów warto zerknąć na stronę internetową sieci lub w aplikację i sprawdzić, w jakich godzinach otwarty jest sklep w naszej okolicy. Większość sklepów sieci Żabka ma wywieszone na drzwiach wejściowych kartki z informacją o godzinach otwarcia.

W jakich godzinach w Święto Niepodległości będzie otwarta Żabka?

Święto Niepodległości, czyli 11 listopada to dzień wolny od pracy. Godziny otwarcia sklepów sieci Żabka mogą się różnić od tych w dni powszednie albo w niedziele. Sprawdziliśmy, jak tego dnia sklepy sieci Żabka są otwarte w Warszawie. Niektóre będą działać w takich samych godzinach jak w niedzielę, ale właściciele wielu z nich zdecydowali się na nieco inne przedziały czasowe. Żabki w Święto Niepodległości, czyli 11 listopada mogą być otwarte w godzinach: