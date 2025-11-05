Według Statista Market Insights, portalu danych i analiz rynkowych i branżowych, niemieccy konsumenci wydali w 2025 roku już około 8,2 miliarda euro na produkty czekoladowe. Jak podaje polskiobserwator.de najpopularniejsze są takie marki jak Milka, Ritter Sport i Lindt, które od lat dominują na półkach supermarketów.

Fundacja Stiftung Warentest przebadała 25 rodzajów mlecznej czekolady. Oprócz znanych marek, testom poddano również tabliczki dyskontowe Aldi i Lidla, w tym cztery produkty ekologiczne. Dwie tabliczki uzyskały w kategorii smaku ocenę "bardzo dobrą (1,5)", a pełne wyniki pokazują, że wysoka jakość nie zawsze idzie w parze z wysoką ceną - informuje polskiobserwator.de.

Najtańsza najlepszą

Wynik testu porównawczego okazał się zaskakujący. Palmę pierwszeństwa ma "Die gute Schokolade", czyli "Dobra Czekolada", którą produkuje młodzieżowa inicjatywa Plant-for-the-Planet. Czekolada otrzymała ocenę ogólną "dobrą (1,9)" i wyprzedziła konkurencję z segmentu premium. Jest to produkt ekologiczny z certyfikatem Fairtrade, dostępny w wielu niemieckich sklepach, a mimo to należy do najtańszych tabliczek w teście - jej sugerowana cena detaliczna to 1,89 euro. Co zaskakujące, najdroższa czekolada w momencie testu wypadła najgorzej w ocenie ekspertów.

Odświeżanie wizerunku

Wśród najlepiej ocenionych pod względem smaku znalazła się również mleczna czekolada Lindt, która otrzymała ocenę 1,5 za walory sensoryczne. W ogólnej klasyfikacji spadła jednak do oceny "zadowalającej”, ponieważ eksperci zakwestionowali etykietę produktu - na opakowaniu widniały laski wanilii, choć faktycznie użyto syntetycznego waniliny. Firma Lindt zapowiedziała, że w ramach planowanego odświeżenia wizerunku usunie sporne ilustracje z opakowań.