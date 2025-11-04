Kawa podobnie jak masło to produkt, który szybko znika z naszej kuchni a w wielu domach jest po prostu niezbędny. W ostatnim czasie nie kosztuje mało, więc każda obniżka ceny jest okazją do tego, by kupić ją w promocyjnej cenie i uzupełnić domowe zapasy.

Początek tego tygodnia to kolejna gratka dla fanów kawy. W poniedziałek promocję na ten produkt ogłosiła sieć sklepów Aldi. Teraz kolejna duża sieć sklepów obniżyła cenę kawy.

Niższa cena kawy w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Siecią, która postanowiła na początku tygodnia obniżyć cenę kawy, jest Biedronka. To kolejna dobra okazja do zrobienia zapasów i zaoszczędzenia na zakupach. Oferta promocyjna Biedronki na kawę w niższej cenie trwa do soboty 8 listopada. Czasu na zakup kawy a właściwie kaw w promocji jest zatem dosyć dużo. Produkty, które zostały objęte promocją i kosztują mniej to wszystkie kawy znanej marki.

Promocja na kawę w Biedronce. Jakie produkty można kupić taniej?

Produkty, który można kupić taniej w Biedronce to wszystkie kawy marki Woseba. W ofercie znalazły się zarówno kawy ziarniste, jak też mielone w opakowaniach o różnej pojemności. W ramach obowiązującej promocji można je dowolnie łączyć i mieszać. Oferta polega na tym, że przy zakupie dwóch kaw Woseba, za drugą zapłacimy o 50 proc. mniej. Aby jak najlepiej skorzystać z promocji, warto kupić produkty w tej samej cenie.

Obniżka ceny kawy w Biedronce. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z promocji, którą oferuje Biedronka i kupić drugą kawę o połowię taniej, należy posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Oferta objęta jest limitem. Na jedną kartę można kupić osiem kaw, w tym cztery z rabatem.