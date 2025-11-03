Władze Narodowego Banku Polskiego są zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych, ale mogą je zastrzec. Tak właśnie zrobili prezesi NBP. Wykorzystali furtkę w przepisach, zgodnie z którą można zawnioskować o utajnienie tych informacji, jeśli ich opublikowanie "mogłoby powodować zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych”.

Utajnienie oświadczeń majątkowych

Jak informuje Radio Zet, prawdopodobnie zarówno prezes NBP Adam Glapiński, jak i wiceprezesi: Marta Kightley i Adam Lipiński, skorzystali z tej furtki. Prezes Adam Glapiński miał zasugerować swoim podwładnym utajnianie swoich oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe kierownictwa NBP mogą wykazać, czy nie zachodzi konflikt interesów poprzez wykazanie, kto i skąd wziął pożyczkę, a także gdzie czerpie dodatkowe źródła dochodu – komentuje w Radiu Zet Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego.

Według niego przepis pozwalający na utajnienie majątku jest nadużywany i powinien być ograniczony do osób, które np. prowadzą sprawy karne przeciwko groźnym przestępcom. Ujawnianie majątku szefostwa NBP jest w interesie publicznym. To są osoby, które mogą mieć większy wpływ na sytuację ekonomiczną czy polityczną Polski niż niejeden minister w rządzie – stwierdza prawnik.

Majątek Adama Glapińskiego

Z ustaleń Radia Zet wynika, że do 2021 roku Adam Glapiński wraz ze swoją żoną posiadał podwarszawską willę z basenem oraz ponadhektarowy las, a także trzy mieszkania w stolicy, apartament w Sopocie oraz pół hektara ziemi we wsi pod Warszawą.

Obecnie Glapińscy mają o jedną nieruchomość mniej. W 2021 roku sprzedali mieszkanie na Mokotowskiej w Warszawie. Majątek Glapińskiego w samych nieruchomościach (na podstawie wyliczeń portalu Sonar Home wyceniającego nieruchomości) można oszacować na ponad 9 milionów złotych.

Z dostępnych publicznie danych wiadomo, że tylko w 2024 roku Adam Glapiński otrzymał wynagrodzenie za pracę w NBP w wysokości 1 379 946 zł brutto. Od czerwca 2016 roku, czyli od kiedy został prezesem NBP, do 2024 roku zarobił na tym stanowisku 8 670 530 zł brutto. Majątek Glapińskiego w nieruchomościach wart ponad 9 mln zł.