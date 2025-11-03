W okresie od 1 do 24 października 2025 r. do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wpłynęły trzy zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych, obejmujące łącznie 292 osoby. Wszystkie powiadomienia pochodziły z sektora prywatnego - dowiedziała się "Gazeta Krakowska".

Zwalnia jeden z gigantów

Zgłoszone w tym okresie zwolnienia dotyczyły firm działających w następujących branżach:

działalność centrów telefonicznych (call center) – 66 osób,

produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych – 138 osób,

przetwarzanie danych, hosting i pokrewne usługi IT – 88 osób

Według gazety, wśród zwalniających jest m.in. firma Aptiv. O planowanych redukcjach etatów w tej firmie poinformował czytelnik. Przedstawiciele firmy nie chcieli jednak podać konkretów. "Dostosowujemy nasze działania operacyjne, aby lepiej odpowiadać na potrzeby dynamicznego i konkurencyjnego rynku globalnego. Podejmowane kroki mają na celu wzmocnienie naszej pozycji w dłuższej perspektywie oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju i innowacji" -czytamy w komunikacie Aptiv. Ddla pracowników, których zmiany te dotyczą przygotowano kompleksowy plan wsparcia, zgodny z regulacjami i przepisami prawa pracy.

Fala zwolnień w Krakowie

To kolejne zwolnienia w Krakowie, największym w Polsce centrum usług dla międzynarodowego biznesu. Pierwszą firmą, która planowała w tym roku restrukturyzację, jest Shell. Oficjalnie zwolnienia mają objąć 250 osób, ale pracownicy mówią nawet o 800 etatach.

Już w ubiegłym roku w Krakowie przeprowadzono największe grupowe zwolnienia w Polsce. W tym roku fala redukcji jest większa. Najpierw prawie 100 osób zwolniła sieć Aldi. Teraz szykują się do tego firmy Shell i Heineken - informowała "Gazeta Wyborcza".

Od stycznia do 24 września 2025 roku aż 27 firm w Krakowie zgłosiło zamiar zwolnienia ponad 3,9 tys. pracowników. Dla porównania, w całym 2024 roku planowane redukcje obejmowały około 2,7 tys. osób. Ubiegłoroczny wynik został przebity już w lipcu tego roku.

Jacy specjaliści tracą pracę?

Najbardziej ucierpiała branża informatyczna. Zwolnienia dotyczą 1783 osób zatrudnionych w zakresie przetwarzania danych i hostingu, co stanowi ponad 45 proc. wszystkich zwolnień. Zwolnienia obejmą również pracowników sektora księgowości i doradztwa podatkowego, a także osoby związane z obsługą klienta i pracą w call center. Według ekspertów przyczyną fali zwolnień są przede wszystkim: automatyzacja, rozwój sztucznej inteligencji oraz przenoszenie procesów do tańszych krajów, m.in. do Indii.