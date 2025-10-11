Ta promocja, która kończy tydzień, to kolejna w ramach której smakosze kawy, mogą uzupełnić zapasy, by delektować się "małą czarną". Tym razem ofertę na tańszą kawę proponuje Lidl. Znalazły się w niej różnego rodzaju produkty - od kaw ziarnistych po mielone i rozpuszczalne.

Tania kawa w Lidlu. Do kiedy trwa promocja?

Oferta na tanią kawę, jaką można spotkać w sklepach sieci Lidl, nie trwa zbyt długo. Obowiązuje jeszcze przez jeden dzień a dokładnie w sobotę 11 października. Warto się więc pospieszyć, by kupić tańszą kawę i uzupełnić domowe zapasy. Plusem jest to. że produkty można w ramach promocji dowolnie łączyć i wybierać.

Obniżka ceny kawy w Lidlu. Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji na tanią kawę w Lidlu należy kupić dwa produkty. Wówczas ten drugi dostaniemy w niższej o 60 proc. cenie. Oznacza to, że gdy do koszyka włożymy dwie wybrane kawy, jakie znalazły się w sieci sklepów Lidl, wówczas za ten drugi, tańszy zapłacimy o 60 proc. mniej. Żeby promocja była jak najbardziej opłacalna dobrze jest podczas zakupów wybrać dwa produkty w tej samej cenie.

Promocja na kawę w Lidlu. Jakie limity obowiązują?

Z oferty na tanią kawę w Lidlu można skorzystać posiadając aplikację Lidl Plus, którą można pobrać za darmo. To właśnie w tej aplikacji dostępny jest kupon, który trzeba aktywować i zeskanować przy kasie. Oferta na tanią kawę w Lidlu objęta jest limitem. Można kupić cztery opakowania kawy, w tym dwie objęte rabatem na jeden kupon.