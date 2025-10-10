Masło to produkt, który gdy tylko jest w promocji cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów. Nic w tym dziwnego, zwłaszcza gdy za kostkę masła od pewnego czasu trzeba zapłacić od 8 nawet do 15 złotych.

Sieci dużych sklepów, co jakiś czas oferują swoim klientom zakupy w bardzo promocyjnej cenie. W tym tygodniu jako pierwszy zrobił to Lidl. Teraz Biedronka na koniec tygodnia oferuje swoim klientom masło w naprawdę dużo niższej cenie. Jakiej?

Tanie masło w Biedronce. Jakie produkty są w promocji?

Sieć sklepów Biedronka proponuje swoim klientom pod koniec tygodnia promocję w ramach, której kupimy masło w cenie niższej niż 4 złote. Promocje są tak naprawdę aż dwie i dotyczą dwóch produktów. Masłem, które można kupić w niższej cenie w Biedronce, jest:

masło ekstra Mleczna Dolina w kostkach po 200 g

w kostkach po 200 g masło ekstra Polskie marki Mlekovita w kostkach po 200 g

Biedronka obniżyła cenę masła. Ile zapłacimy za kostkę?

Jeśli kupimy trzy kostki masła jednej z tych dwóch marek zapłacimy mniej. Masło Mleczna Dolina będzie kosztowało 3,99 zł zamiast 6,99 zł. To oznacza obniżkę o 42 proc. od ceny regularnej. Z kolei za masło ekstra Polskie 4,99 zł zamiast 9.49 zł. To z kolei o 47 proc. mniej.

Obniżka cen masła w Biedronce. Do kiedy trwa promocja? Czy są limity?

Promocja na masło trwa tylko dwa dni, więc trzeba się pospieszyć ze zrobieniem zakupów a co za tym idzie zapasów. Oferta jest aktualna w piątek (10 października) i w sobotę (11 października). Na zakup masła w obniżonej cenie obowiązują limity. Przy obu promocjach jest on taki sam. To trzy masła dziennie kartę Moja Biedronka. Aby dokonać zakupów trzeba posiadać właśnie tę kartę lub aplikację. Obydwie są darmowe.