Kawa to obok masła produkt, który w promocyjnej ofercie dużych sklepów takich jak Biedronka czy Lidl pojawia się dosyć często. Oferty, z których można skorzystać to świetna okazja do tego, by zrobić zapasy produktu, który ostatnimi czasy do najtańszych nie należy.

Obniżka cen kawy w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Ofertę niższej ceny kawy w tym tygodniu proponuje swoim klientom Biedronka. Warto, więc wybrać się do jednego ze sklepów tej sieci i zrobić zapasy. Nie trzeba się spieszyć, bo promocja na tanią kawę w Biedronce trwa do 11 października a więc do najbliższej soboty.

Reklama

Promocja na kawę w Biedronce. Jakie marki można kupić taniej?

Biedronka w ramach tej oferty oferuje niższą cenę dwóch marek kawy. To bardzo popularne i dobre produkty. Oferty promocyjne obejmujące te dwie marki kaw są podobne.

Warto zapamiętać, że można z nich skorzystać jednocześnie. Zasada jest ta sama - drugi tańszy produkt jest o połowę tańszy. W ofercie na tańszą kawę w Biedronce znalazły się takie marki jak: Cafe d'Or oraz Woseba.

Obniżka cen kawy w Biedronce, Jakie limity obowiązują?

Warto pamiętać, że na ofertę z niższą ceną kawy w Biedronce obowiązują limity. Nieco inne na każdą z dwóch marek objętych promocją. Wygląda to tak:

Cafe D'Or – limit dzienny to sześć kaw, w tym trzy z rabatem

– limit dzienny to sześć kaw, w tym trzy z rabatem Woseba – limit dzienny to cztery kawy, w tym dwa z rabatem.

Reklama

Obniżka cen kawy w sieci sklepów Biedronka nie dotyczy konkretnego produktu pod kątem wagi. To oznacza, że wszystkie danej marki można dowolnie mieszać. By promocja była jak najbardziej korzystna warto wziąć z półki kawy w tej samej cenie.

Warto również pamiętać, że warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie karty Moja Biedronka lub aplikacji. Obydwie są darmowe do założenia lub pobrania.