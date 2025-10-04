Kawa to drugi po maśle produkt, który mocno podrożał. Wiele osób zaczyna poranek od "małej czarnej", delektuje się nim w południe albo po południu, gdy wróci z pracy albo skończy codzienne obowiązki. Nic, więc dziwnego, że jej zapasy szybko się kończą i każda promocja w ramach, której można ją uzupełnić jest wręcz na wagę złota.

Obecnie cena dobrej kawy mielonej waha się od 30 do nawet 100 zł za paczkę o wadze 0,5-1 kg. Promocję tego produktu tym razem przygotował dla swoich klientów Lidl. W jakiej niższej cenie można kupić kawę? Jaki produkt został objęty promocją? Czy obowiązują limity?

Obniżka cen dobrej kawy. Jaki produkt w Lidlu kosztuje mniej?

Kawa, jaką w niższej cenie proponuje swoim klientom sieć sklepów Lidl, to produkt znanej marki. O jaki produkt dokładnie chodzi? To kawa mielona Lavazza Oro w opakowaniach po 250 g. Za ten produkt w ramach obniżki ceny zapłacimy 32 proc. taniej, a dokładnie 24,99 zł. Regularna cena tego produktu to 36,99 zł. Zniżka zadziała przy zakupie dwóch takich kaw.

Tania kawa w Lidlu. Jakie są zasady promocji?

Sieć sklepów Lidl proponuje klientom kawę w niższej cenie, ale na określonych warunkach promocji. Aby skorzystać z tej promocji trzeba mieć aplikację Lidl Plus. Jest ona do pobrania za darmo w sieci. By kupić kawę mieloną Lavazza Oro w niższej cenie trzeba aktywować w kasie specjalny kupon.

Obniżka ceny kawy w Lidlu. Jakie limity obowiązują?

Oferta promocyjna sieci sklepów Lidl jest dostępna z aplikacją, ale też obowiązują limity na jej zakup. Jakie? Na jeden kupon, jak informuje gazetka promocyjna, można kupić cztery opakowania kawy w niższej cenie. Warto pamiętać, że zniżka ta działa tylko dziś, w sobotę 4 października. Trzeba się, więc pospieszyć z zakupami.