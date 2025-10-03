Ten tydzień upływa pod znakiem wielkiej obniżki cen masła. Jako pierwsza promocję na masło i cenę, która wynosiła 4 zł ogłosiła Biedronka. Teraz jej konkurencja, czyli Lidl proponuje zakup tego produktu za mniej niż 4 złote. Trzeba się jednak pospieszyć, bo promocja trwa tylko jeden dzień.

Tanie masło w Lidlu. Jaki produkt jest w promocji?

W ofercie Lidla znalazło się masło w cenie 3,99 zł za kostkę. Promocja dotyczy jednego, konkretnego produktu. Jest nim masło ekstra marki Pilos 83% o wadze 200 gram.

Aby skorzystać z promocyjnej oferty trzeba kupić trzy kostki masła. Wówczas zapłacimy za nie 46 procent taniej. Regularna cena masła, które znalazło się w promocji Lidla wynosi 7,49 zł.

Obniżka ceny masła. Jak skorzystać z promocji w Lidlu?

Oferta na tanie masło, którą sieć sklepów Lidl proponuje swoim klientom, jest dostępna dla tych, którzy posiadają aplikację Lidl Plus. Jest ona darmowa i wystarczy ją pobrać na telefon. W aplikacji tej trzeba znaleźć kupon, aktywować go i zeskanować przy kasie.

Promocja na masło w Lidlu. Czy obowiązują limity?

Na zakup masła w sklepach sieci Lidl obowiązują limity. W ramach promocji, w której kupimy masło płacąc za jedno 3,99 zł, można nabyć trzy kostki masła na jeden kupon. Trzeba się spieszyć, bo niższa cena masła obowiązuje tylko przez jeden dzień. Jest to sobota 4 października br.