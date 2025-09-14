Od 1 października 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. obowiązuje tzw. pierwszy sezon rozliczeniowy, w którym pacjenci kierowani do sanatoriów przez NFZ korzystają z niższych stawek za pobyt. Ceny te są ściśle określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia i publikowane zarówno przez NFZ, jak i same uzdrowiska

NFZ obniża ceny sanatoriów od 1 października 2025 [CENNIK]

Sanatoria funkcjonują w oparciu o dwa sezony rozliczeniowe: korzystniejszy cenowo jesienno-zimowy (od 1 października do 30 kwietnia) oraz droższy wiosenno-letni (od 1 maja do 30 września). Wrzesień jest więc ostatnim miesiącem obowiązywania wyższych opłat, a od 1 października 2025 r. zacznie obowiązywać tańszy „zimowy” cennik.

Nowe ceny przedstawiają się następująco:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 32,60 zł/dzień ,

, pokój jednoosobowy w studiu: 26,10 zł/dzień ,

, pokój jednoosobowy bez łazienki: 24,90 zł/dzień ,

, pokój dwuosobowy z łazienką: 19,50 zł/dzień ,

, pokój dwuosobowy w studiu: 16,50 zł/dzień ,

, pokój dwuosobowy bez łazienki: 14,20 zł/dzień ,

, pokój wieloosobowy z łazienką: 12,50 zł/dzień ,

, pokój wieloosobowy w studiu: 11,90 zł/dzień ,

, pokój wieloosobowy bez łazienki: 10,60 zł/dzień.

Ile kosztuje sanatorium NFZ 2025? Ceny przed obniżką

Dla porównania, w sezonie drugim (wysokim), który trwa do końca września, stawki dzienne są wyższe nawet o kilkanaście procent. Największą różnicę odczują kuracjusze, którzy zdecydują się na pobyt w pokojach o podwyższonym standardzie. Przykładowo, koszt trzytygodniowego pobytu w pokoju jednoosobowym z łazienką zmniejszył się o 174,30 zł. W pokoju dwuosobowym z łazienką zapłacimy o 163,80 zł mniej, a wieloosobowym bez łazienki o 27,30 zł mniej.

Ceny w sezonie II (do końca września) wynoszą:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 40,90 zł/dzień ,

, pokój jednoosobowy w studiu: 37,40 zł/dzień ,

, pokój jednoosobowy bez łazienki: 33,20 zł/dzień ,

, pokój dwuosobowy z łazienką: 27,30 zł/dzień ,

, pokój dwuosobowy w studiu: 24,90 zł/dzień ,

, pokój dwuosobowy bez łazienki: 19,50 zł/dzień ,

, pokój wieloosobowy z łazienką: 14,80 zł/dzień ,

, pokój wieloosobowy w studiu: 13,60 zł/dzień ,

, pokój wieloosobowy bez łazienki: 11,90 zł/dzień.

Ile kosztuje 21-dniowy pobyt w sanatorium na NFZ? [Tabela]

Dla przykładu, koszt 21-dniowego pobytu w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym w sezonie wysokim wynosi 573,30 zł (27,30 zł x 21 dni). W sezonie niskim ta sama opcja kosztuje 409,50 zł (19,50 zł x 21 dni).

Tak kształtują się ceny za 21-dniowy turnus w sanatorium na NFZ, w zależności od standardu pokoju, przed i po podwyżce:

Standard pokoju Cena za 21-dniowy pobyt przed obniżką (do 30 września 2025) Cena za 21-dniowy pobyt po obniżce (od 1 października 2025) Różnica pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 858,90 zł 684,60 zł 174,30 zł pokój jednoosobowy w studiu 785,40 zł 548,10 zł 237,30 zł pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 697,20 zł 522,90 zł 174,30 zł pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 573,30 zł 409,50 zł 163,80 zł pokój dwuosobowy w studiu 522,90 zł 346,50 zł 176,40 zł pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 409,50 zł 298,20 zł 111,30 zł pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 310,80 zł 262,50 zł 48,30 zł pokój wieloosobowy w studiu 285,60 zł 249,90 zł 35,70 zł pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 249,90 zł 222,60 zł 27,30 zł

Dodatkowe opłaty w sanatoriach. Za to płacą kuracjusze

Trzeba mieć świadomość, że NFZ nie pokrywa wszystkich wydatków związanych z pobytem w sanatorium. Część kosztów pacjent ponosi we własnym zakresie, co może istotnie podnieść całkowity wydatek związany z turnusem uzdrowiskowym. Do opłat niefinansowanych przez NFZ należą m.in.:

przejazd do i z miejsca leczenia uzdrowiskowego,

częściowa odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatoriach,

koszty pobytu i wyżywienia przy leczeniu ambulatoryjnym,

wydatki związane z pobytem opiekuna,

opłaty klimatyczne,

zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne, które nie są związane z chorobą podstawową będącą powodem skierowania.

Ile zabiegów dziennie można sfinansować z NFZ w sanatorium?

Podczas pobytu w sanatorium na koszt NFZ pacjent ma zapewnione do 5 zabiegów dziennie. Rodzaj terapii dobiera lekarz uzdrowiskowy, dostosowując je do stanu zdrowia i potrzeb kuracjusza. Wśród dostępnych zabiegów znajdują się m.in.:

kąpiele lecznicze oraz ćwiczenia w basenach,

kuracje pitne i inhalacje,

natryski,

bicze szkockie i masaże wodne,

zawijania oraz okłady,

zabiegi z zakresu ciepłolecznictwa, światłolecznictwa i elektroterapii,

ultradźwięki, magnetoterapia i laseroterapia,

krioterapia,

masaż leczniczy,

gimnastyka indywidualna i grupowa.

Kto może pojechać do sanatorium za darmo?

Z obowiązku ponoszenia kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach zwolnione są:

dzieci i młodzież do 18. roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki – do ukończenia 26 lat,

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

pracownicy zatrudnieni przy produkcji wyrobów zawierających azbest w dniu 28 września 1997 r. lub wcześniej,

inwalidzi wojenni i wojskowi, którzy odnieśli obrażenia podczas działań zbrojnych,

kombatanci, byli działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane.

Kiedy i jak można wyjechać do sanatorium?

Do sanatorium można wyjechać na dwa sposoby: w ramach skierowania z NFZ lub prywatnie. W przypadku turnusów finansowanych przez Fundusz konieczne jest uzyskanie skierowania od lekarza, przejście kwalifikacji i oczekiwanie na przydział miejsca, co średnio trwa około 10 miesięcy. Wyjazd prywatny można zorganizować w dowolnym czasie, rezerwując pobyt bezpośrednio w wybranym ośrodku. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić dostępność miejsc, zakres zabiegów oraz opinie innych kuracjuszy.

Jak często można jeździć do sanatorium?

Dorosłym pacjentom rekomenduje się korzystanie z leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji sanatoryjnej nie częściej niż co 18 miesięcy. Nowe skierowanie można jednak złożyć już po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego turnusu, przy czym sam wyjazd nastąpi zgodnie z obowiązującym limitem czasowym.