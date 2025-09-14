- NFZ obniża ceny sanatoriów od 1 października 2025 [CENNIK]
Od 1 października 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. obowiązuje tzw. pierwszy sezon rozliczeniowy, w którym pacjenci kierowani do sanatoriów przez NFZ korzystają z niższych stawek za pobyt. Ceny te są ściśle określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia i publikowane zarówno przez NFZ, jak i same uzdrowiska
NFZ obniża ceny sanatoriów od 1 października 2025 [CENNIK]
Sanatoria funkcjonują w oparciu o dwa sezony rozliczeniowe: korzystniejszy cenowo jesienno-zimowy (od 1 października do 30 kwietnia) oraz droższy wiosenno-letni (od 1 maja do 30 września). Wrzesień jest więc ostatnim miesiącem obowiązywania wyższych opłat, a od 1 października 2025 r. zacznie obowiązywać tańszy „zimowy” cennik.
Nowe ceny przedstawiają się następująco:
- pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 32,60 zł/dzień,
- pokój jednoosobowy w studiu: 26,10 zł/dzień,
- pokój jednoosobowy bez łazienki: 24,90 zł/dzień,
- pokój dwuosobowy z łazienką: 19,50 zł/dzień,
- pokój dwuosobowy w studiu: 16,50 zł/dzień,
- pokój dwuosobowy bez łazienki: 14,20 zł/dzień,
- pokój wieloosobowy z łazienką: 12,50 zł/dzień,
- pokój wieloosobowy w studiu: 11,90 zł/dzień,
- pokój wieloosobowy bez łazienki: 10,60 zł/dzień.
Ile kosztuje sanatorium NFZ 2025? Ceny przed obniżką
Dla porównania, w sezonie drugim (wysokim), który trwa do końca września, stawki dzienne są wyższe nawet o kilkanaście procent. Największą różnicę odczują kuracjusze, którzy zdecydują się na pobyt w pokojach o podwyższonym standardzie. Przykładowo, koszt trzytygodniowego pobytu w pokoju jednoosobowym z łazienką zmniejszył się o 174,30 zł. W pokoju dwuosobowym z łazienką zapłacimy o 163,80 zł mniej, a wieloosobowym bez łazienki o 27,30 zł mniej.
Ceny w sezonie II (do końca września) wynoszą:
- pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 40,90 zł/dzień,
- pokój jednoosobowy w studiu: 37,40 zł/dzień,
- pokój jednoosobowy bez łazienki: 33,20 zł/dzień,
- pokój dwuosobowy z łazienką: 27,30 zł/dzień,
- pokój dwuosobowy w studiu: 24,90 zł/dzień,
- pokój dwuosobowy bez łazienki: 19,50 zł/dzień,
- pokój wieloosobowy z łazienką: 14,80 zł/dzień,
- pokój wieloosobowy w studiu: 13,60 zł/dzień,
- pokój wieloosobowy bez łazienki: 11,90 zł/dzień.
Ile kosztuje 21-dniowy pobyt w sanatorium na NFZ? [Tabela]
Dla przykładu, koszt 21-dniowego pobytu w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym w sezonie wysokim wynosi 573,30 zł (27,30 zł x 21 dni). W sezonie niskim ta sama opcja kosztuje 409,50 zł (19,50 zł x 21 dni).
Tak kształtują się ceny za 21-dniowy turnus w sanatorium na NFZ, w zależności od standardu pokoju, przed i po podwyżce:
|Standard pokoju
|Cena za 21-dniowy pobyt przed obniżką (do 30 września 2025)
|Cena za 21-dniowy pobyt po obniżce (od 1 października 2025)
|Różnica
|pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
|858,90 zł
|684,60 zł
|174,30 zł
|pokój jednoosobowy w studiu
|785,40 zł
|548,10 zł
|237,30 zł
|pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego
|697,20 zł
|522,90 zł
|174,30 zł
|pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
|573,30 zł
|409,50 zł
|163,80 zł
|pokój dwuosobowy w studiu
|522,90 zł
|346,50 zł
|176,40 zł
|pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego
|409,50 zł
|298,20 zł
|111,30 zł
|pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
|310,80 zł
|262,50 zł
|48,30 zł
|pokój wieloosobowy w studiu
|285,60 zł
|249,90 zł
|35,70 zł
|pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego
|249,90 zł
|222,60 zł
|27,30 zł
Dodatkowe opłaty w sanatoriach. Za to płacą kuracjusze
Trzeba mieć świadomość, że NFZ nie pokrywa wszystkich wydatków związanych z pobytem w sanatorium. Część kosztów pacjent ponosi we własnym zakresie, co może istotnie podnieść całkowity wydatek związany z turnusem uzdrowiskowym. Do opłat niefinansowanych przez NFZ należą m.in.:
- przejazd do i z miejsca leczenia uzdrowiskowego,
- częściowa odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatoriach,
- koszty pobytu i wyżywienia przy leczeniu ambulatoryjnym,
- wydatki związane z pobytem opiekuna,
- opłaty klimatyczne,
- zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne, które nie są związane z chorobą podstawową będącą powodem skierowania.
Ile zabiegów dziennie można sfinansować z NFZ w sanatorium?
Podczas pobytu w sanatorium na koszt NFZ pacjent ma zapewnione do 5 zabiegów dziennie. Rodzaj terapii dobiera lekarz uzdrowiskowy, dostosowując je do stanu zdrowia i potrzeb kuracjusza. Wśród dostępnych zabiegów znajdują się m.in.:
- kąpiele lecznicze oraz ćwiczenia w basenach,
- kuracje pitne i inhalacje,
- natryski,
- bicze szkockie i masaże wodne,
- zawijania oraz okłady,
- zabiegi z zakresu ciepłolecznictwa, światłolecznictwa i elektroterapii,
- ultradźwięki, magnetoterapia i laseroterapia,
- krioterapia,
- masaż leczniczy,
- gimnastyka indywidualna i grupowa.
Kto może pojechać do sanatorium za darmo?
Z obowiązku ponoszenia kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach zwolnione są:
- dzieci i młodzież do 18. roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki – do ukończenia 26 lat,
- osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- pracownicy zatrudnieni przy produkcji wyrobów zawierających azbest w dniu 28 września 1997 r. lub wcześniej,
- inwalidzi wojenni i wojskowi, którzy odnieśli obrażenia podczas działań zbrojnych,
- kombatanci, byli działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane.
Kiedy i jak można wyjechać do sanatorium?
Do sanatorium można wyjechać na dwa sposoby: w ramach skierowania z NFZ lub prywatnie. W przypadku turnusów finansowanych przez Fundusz konieczne jest uzyskanie skierowania od lekarza, przejście kwalifikacji i oczekiwanie na przydział miejsca, co średnio trwa około 10 miesięcy. Wyjazd prywatny można zorganizować w dowolnym czasie, rezerwując pobyt bezpośrednio w wybranym ośrodku. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić dostępność miejsc, zakres zabiegów oraz opinie innych kuracjuszy.
Jak często można jeździć do sanatorium?
Dorosłym pacjentom rekomenduje się korzystanie z leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji sanatoryjnej nie częściej niż co 18 miesięcy. Nowe skierowanie można jednak złożyć już po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego turnusu, przy czym sam wyjazd nastąpi zgodnie z obowiązującym limitem czasowym.
