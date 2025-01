Dla kogo ulga na internet?

Ulga na internet jest dostępna dla osób, które uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem. Muszą one ponieść wydatki na użytkowanie sieci internetowej w danym roku podatkowym i nie skorzystały z tej ulgi w poprzednich latach.

Jakie wydatki można odliczyć?

Można odliczyć jedynie koszty związane z korzystaniem z Internetu – zarówno stacjonarnie, jak i mobilnie. Wydatki na sprzęt, instalację czy serwis nie podlegają odliczeniu.

Kiedy przysługuje ulga na internet?

Ulga przysługuje w przypadku, gdy nie korzystano z niej w poprzednich latach. Można ją odliczyć przez maksymalnie dwa kolejne lata podatkowe.

Jakie limity i dokumentacja

Ulga ma limit – maksymalne odliczenie to 760 zł rocznie. Ten limit odnosi się do każdej osoby rozliczającej się indywidualnie. Oznacza to, że jeśli wydatki na internet ponoszą małżonkowie, każdemu z nich przysługuje maksymalny limit odliczenia (czyli małżonkowie mogą odliczyć 1520 zł), ale nie może on przekroczyć faktycznie poniesionych przez daną osobę kosztów. Aby skorzystać, trzeba posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, takie jak faktury czy rachunki.

Jak złożyć zeznanie?

Ulga internetowa jest uwzględniana w zeznaniu PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć formularz PIT/O