Pomoc w szkołach ponadpodstawowych

Pierwszy projekt dotyczy wprowadzenia pomocy rówieśniczej w szkołach ponadpodstawowych. Ma on na celu wspieranie uczniów przez ich rówieśników, szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego. Projekt zakłada rozwój wolontariatu uczniowskiego oraz promowanie pozytywnych liderów rówieśniczych. Dzięki wsparciu nauczycieli i specjalistów, inicjatywa ma szansę na skuteczną profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży.

Chcemy promować pozytywnych liderów rówieśniczych oraz ‚wspierających dorosłych – nauczycieli i specjalistów, którzy będą gotowi do niesienia pomocy uczniom – mówi Monika Sikora, wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Projekt pilotażowy obejmie co najmniej 200 szkół ponadpodstawowych, a na jego realizację przeznaczone zostanie ponad 40 milionów złotych.

Likwidacja barier finansowych

Drugi projekt, "Indywidualne Konta Rozwojowe Junior", jest częścią inicjatywy Unii Europejskiej o nazwie Europejska Gwarancja dla Dzieci. Jego celem jest likwidacja barier finansowych w dostępie do dodatkowych aktywności edukacyjnych, które rozwijają umiejętności społeczne, emocjonalne i poznawcze dzieci, zwłaszcza tych z rodzin zagrożonych ubóstwem.

Dostęp do różnych aktywności rozwijających umiejętności dzieci jest kluczowy dla budowania ich kapitału społecznego. Wierzymy, że projekt ten ma szansę zmienić życie wielu dzieci – dodaje Monika Sikora. Projekt zakłada, że dzieci z rodzin o niższych dochodach będą miały dostęp do zajęć pozalekcyjnych, które pomogą im w rozwijaniu talentów oraz nawyku uczenia się, co może pozytywnie wpłynąć na ich przyszły rozwój zawodowy i edukacyjny.

Kwota dofinansowania

Projekt ten uzyskał dofinansowanie w wysokości 110 milionów złotych i obejmie 6 tysięcy dzieci w całej Polsce. Będzie to pilotażowy program, który pozwoli ocenić skuteczność takich działań w polskim systemie edukacyjnym.