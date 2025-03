Marcin Gortat, były koszykarz NBA, ostro skomentował działania Elona Muska. Na platformie X (dawniej Twitter) przyznał, że sprzedał wszystkie akcje Tesli, choć oznaczało to dla niego stratę finansową. "Nic dziwnego. Wolę ponieść stratę (Tesla leci w dół), niż popierać działania tego człowieka" – napisał Gortat. Jego decyzja to reakcja na wypowiedź Muska, który nazwał senatora Marka Kelly’ego "zdrajcą". Kelly od dawna popiera wsparcie dla Ukrainy, co nie spodobało się Muskowi.