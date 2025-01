Jak przekazało Biuro Prasowe ZUS, co roku, na przełomie stycznia i lutego każdego roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę formularzy podatkowych PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11 do wszystkich świadczeniobiorców. Ważną zmianą w tym roku jest fakt, że ZUS nie dokonuje już zwrotu nadpłaconego podatku. Osoby, które mają nadpłatę, otrzymają formularz PIT-11A i powinny złożyć zeznanie podatkowe, aby otrzymać zwrot bezpośrednio z Urzędu Skarbowego. Proces zwrotu trwa zazwyczaj 45 dni od złożenia zeznania. Jeżeli świadczeniobiorca nie osiągał innych dochodów i nie korzysta z żadnych ulg podatkowych, nie ma obowiązku składać dodatkowego zeznania podatkowego.

Formularz EPD-21

Ponad 460 tysięcy polskich seniorów, których zobowiązanie podatkowe wynika wyłącznie z otrzymanych dodatków do emerytury (trzynasta i czternasta), otrzyma wraz z dokumentami podatkowymi specjalny formularz (EPD-21). Ten dokument umożliwia złożenie wniosku o zwolnienie z comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od kwoty nieprzekraczającej 30 tysięcy złotych rocznie. Dzięki temu rozwiązaniu, emeryci i renciści mogą uniknąć sytuacji, w której na koniec roku będą musieli domagać się zwrotu nadpłaconego podatku.

Do kiedy ZUS wyśle deklaracje podatkowe za 2024 rok?

Do końca lutego br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prześle wszystkim osobom, które w poprzednim roku kalendarzowym korzystały z jakiegokolwiek świadczenia wypłacanego przez ZUS, roczne zeznanie podatkowe. Z ponad 10,4 miliona wysyłanych deklaracji, zdecydowana większość trafi do emerytów i rencistów. Pozostałe formularze zostaną dostarczone m.in. osobom, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub opiekuńcze.

PIT-40A - kto otrzyma?

Osoby uprawnione do otrzymania PIT-40A to: emeryci, renciści oraz ci, którzy w całym roku kalendarzowym pobierali świadczenia lub zasiłki przedemerytalne bądź nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wypłacane przez ZUS. Zasięg tego przepisu obejmuje także emerytów i rencistów mieszkających za granicą w krajach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli zgodnie z tymi umowami emerytury i renty wypłacane przez ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A

PIT-11A to dokument informujący o dochodach osób, które otrzymywały świadczenia z ZUS inne niż wymienione wcześniej (np. zasiłki chorobowe, macierzyńskie), a także tych, które w momencie rozliczenia podatkowego nie są już uprawnione do tych świadczeń. Oprócz tego, formularz ten otrzymują osoby, które złożyły w ZUS odpowiednie wnioski dotyczące rozliczeń podatkowych, takie jak wniosek o wspólne rozliczenie z małżonkiem, wniosek o zastosowanie wyższej skali podatkowej lub wniosek o rezygnację z rocznego obliczenia podatku przez ZUS. PIT-11 będzie dotyczył również osób, które w poprzednim roku kalendarzowym pobierały świadczenia po zmarłym, alimenty potrącane z zasiłków ZUS lub środki na potrzeby rodziny w związku z ustanowioną rozdzielnością majątkową.

PIT-37 lub PIT-36

ZUS przypomina, że osoby pobierające emeryturę lub rentę, które mają prawo do ulg podatkowych, powinny uwzględnić je w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36. Deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia każdego roku. Dodatkowo, emeryci i renciści mają możliwość przekazania 1,5 proc. swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W przypadku kontynuowania wsparcia tej samej organizacji co w roku poprzednim, nie ma konieczności składania dodatkowych dokumentów. Jeśli jednak wybór organizacji ulegnie zmianie, należy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-OP.