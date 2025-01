Do kiedy należy rozliczyć PIT za 2024 rok?

Rozliczenie podatku dochodowego za 2024 rok musimy zakończyć do 30 kwietnia 2025 roku. Niezależnie od tego, czy korzystamy z formularza PIT-28, PIT-36, PIT-36L czy PIT-39, termin składania zeznania jest zawsze ten sam. Jeśli 30 kwietnia wypada w weekend, termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tej dacie.

Przepis ten ma zastosowanie zarówno do osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym, jak i do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, a także do osób uzyskujących dochody z kapitałów pieniężnych czy najmu nieruchomości. Termin rozpoczęcia składania zeznań podatkowych został ustalony na 15 lutego, niezależnie od indywidualnych preferencji podatników.

Warto podkreślić, że do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego osobistego niezbędne jest posiadanie przez podatnika zaświadczenia PIT-11 wystawionego przez pracodawcę. Pracodawcy mają obowiązek przekazać te dokumenty swoim pracownikom do końca lutego.

Twój e-PIT

Osoby niechętne do samodzielnego wypełniania deklaracji podatkowych mogą skorzystać z uproszczonej procedury rozliczenia oferowanej przez usługę Twój e-PIT. Krajowa Administracja Skarbowa umożliwia podatnikom wygodne rozliczenie podatku dochodowego poprzez udostępnienie od 15 lutego wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania, należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego przy użyciu Profilu Zaufanego, aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej, eDowodu lub danych z poprzednich rozliczeń.

Po zalogowaniu do systemu należy wskazać odpowiedni formularz podatkowy, np. PIT-37. Następnie należy zweryfikować zawarte w nim dane. W przypadku stwierdzenia błędów lub konieczności wprowadzenia dodatkowych informacji, podatnik ma możliwość samodzielnej modyfikacji zeznania. Należy pamiętać, że ulgi podatkowe nie są naliczane automatycznie. Obowiązek ich wykazania spoczywa na podatniku. Należy pamiętać, że wypełnienie części dotyczącej przeznaczenia 1,5 proc. podatku na organizację pożytku publicznego leży po stronie podatnika. System może jednak podpowiedzieć organizację wybraną w poprzednim roku.

Po dokonaniu niezbędnych korekt, należy potwierdzić poprawność zeznania podatkowego i przesłać je drogą elektroniczną do organu podatkowego. Potwierdzeniem przyjęcia zeznania będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Warto dodać, że elektroniczne złożenie zeznania podatkowego przyczynia się do przyspieszenia procesu rozliczenia i wypłaty ewentualnego nadpłaty podatku.

Nie złożysz PIT w terminie? Oto co ci grozi

Jeszcze kilka lat temu brak złożenia zeznania podatkowego PIT do 30 kwietnia wiązał się z ryzykiem dotkliwych konsekwencji. Obecnie, jeśli podatnik nie dokona aktywnej czynności związanej z modyfikacją lub odrzuceniem zeznania przygotowanego przez system Twój e-PIT, zostanie ono automatycznie zaakceptowane w ostatnim dniu terminu. Wyjątkiem są formularze PIT-36 i PIT-28, które wymagają samodzielnego złożenia przez podatnika.

Niezłożenie deklaracji podatkowej w ustawowym terminie skutkuje odpowiedzialnością karną skarbową podatnika. W takiej sytuacji organ podatkowy ma prawo nałożyć na niego sankcję finansową, której wysokość jest uzależniona od wysokości powstałej zaległości podatkowej.

Wykroczenie skarbowe a przestępstwo skarbowe

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie może skutkować zarówno odpowiedzialnością za wykroczenie skarbowe, jak i przestępstwo skarbowe. Klasyfikacja czynu zależy od wysokości uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności podatkowej. Jeśli kwota ta nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, mamy do czynienia z wykroczeniem. Przekroczenie tego progu kwalifikuje czyn jako przestępstwo skarbowe.

Za popełnienie wykroczenia skarbowego grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, przy czym wysokość stawki dziennej jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku przestępstwa skarbowego, oprócz kary grzywny, sąd może orzec karę pozbawienia wolności do lat 5 lub obie kary łącznie.