Coroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych, przeprowadzana 1 marca, w nadchodzącym roku ma przynieść wzrost o co najmniej 5,52 proc. zgodnie z projektem budżetu. Ostateczna wysokość podwyżki uzależniona będzie od wskaźników inflacji i wzrostu wynagrodzeń za 2024 rok.

To koniec emerytury bez podatku

Jak informuje "Fakt", w związku z tą podwyżką, część osób pobierających świadczenia może utracić zwolnienie podatkowe, przekraczając próg dochodu, od którego wymagane jest odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Które osoby będą musiały odprowadzić PIT?

Zgodnie z przeprowadzonymi przez dziennik "Fakt" obliczeniami, podwyżka emerytur może skutkować koniecznością odprowadzania podatku dochodowego od osób, których miesięczne świadczenie przekracza obecnie kwotę 2362 złotych brutto. Wysokość pobieranej zaliczki na podatek będzie zależeć od wysokości świadczenia. Osoby pobierające emeryturę w wysokości około 3500 złotych brutto mogą spodziewać się miesięcznej zaliczki przekraczającej 100 złotych, co oznacza konieczność odprowadzenia kwoty odpowiadającej wartości rocznej trzynastki.

Co wpływa na wysokość podatku od emerytury?

Wysokość emerytury: Im wyższa emerytura, tym wyższy podatek.

Im wyższa emerytura, tym wyższy podatek. Inne źródła dochodu: Jeśli oprócz emerytury masz inne dochody (np. z pracy), to wszystkie dochody są sumowane i opodatkowane według jednej skali podatkowej.

Jeśli oprócz emerytury masz inne dochody (np. z pracy), to wszystkie dochody są sumowane i opodatkowane według jednej skali podatkowej. Odliczenia podatkowe: Możesz skorzystać z różnych odliczeń podatkowych, które zmniejszą podstawę opodatkowania.

Kto obecnie jest zwolniony z płacenia podatku od emerytury?

Od 2022 roku emeryci i renciści zarabiający maksymalnie 2500 złotych brutto miesięcznie nie płacą podatku dochodowego. To efekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych rocznie. Dzięki temu rozwiązaniu poprawiła się sytuacja finansowa wielu seniorów. Emeryci i renciści mogą liczyć na niewielką podwyżkę świadczeń w przyszłym roku. Według projektu budżetu, emerytury i renty wzrosną o 5,82 proc. To oznacza, że najniższa emerytura wyniesie około 1884 zł brutto. Niestety, po tym roku nie przewiduje się dalszych podwyżek kwoty wolnej od podatku.

Podwyżka emerytur może mieć nieoczekiwany skutek. W związku z planowaną waloryzacją świadczeń emerytalnych, w kolejnych latach coraz szersza grupa seniorów zostanie objęta obowiązkiem podatkowym. Jak wynika z symulacji przeprowadzonej przez dziennik "Fakt", już w 2025 roku podatek od swoich świadczeń będą musieli odprowadzać seniorzy, których obecne dochody przekraczają 2400 złotych brutto miesięcznie. W 2026 roku próg ten obniży się do 2300 złotych brutto.