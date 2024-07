Kobiety, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, mogą liczyć na dodatkowe świadczenie w postaci dodatku do emerytury. Mowa o wsparciu „Mama 4 plus” przysługującym seniorkom, które nie wypracowały sobie emerytury minimalnej. Pieniądze dostaną zarówno matki biologiczne, przybrane, jak i te wychowujące dzieci w ramach rodziny zastępczej. W zeszłym roku średnia wysokość wsparcia wynosiła 740 zł.

Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze do emerytury?

Wyrównanie do podstawowego świadczenia emerytalnego dostaną nie tylko matki, o których wspomnieliśmy wyżej, lecz także ojcowie samotnie wychowujący co najmniej czwórkę dzieci. Na wsparcie mogą liczyć, gdy matka porzuciła rodzinę, długi czas nie wychowywała dzieci lub zmarła.

Ile wynosi wsparcie w ramach świadczenia "Mama 4 plus"?

Kwota świadczenia „Mama 4 plus” aktualnie wynosi 1780,96 zł. Jest to równowartość najniższej emerytury. Wsparcie w takiej kwocie przysługuje osobom, które w ogóle nie pobierają emerytury. W innym przypadku ZUS przyznaje wyrównanie. Suma jest co roku waloryzowana podobnie jak renty i emerytury. Jeżeli chodzi o wysokość świadczenia, to jest ona waloryzowana, podobnie jak emerytury i renty.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać świadczenie?

Dodatek do emerytury w wysokości 1780,96 zł mogą trzymać emeryci, którym przysługuje wsparcie. Wcześniej trzeba jednak złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Dodatkowo dołączyć trzeba dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną oraz oświadczenie dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.

Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach pieniądze mogą zostać odebrane. Może tak się stać, gdy beneficjent podejmie zatrudnienie. Wówczas należy poinformować ZUS. Jeżeli się tego nie zrobi, konieczne będzie zwrócenie świadczenia pobieranego bez żadnej podstawy prawnej.