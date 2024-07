Z początkiem lipca rozpoczęło się odmrażanie cen energii. Oznacza to podwyżki dla gospodarstw domowych. Z wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie nie przekracza 2 MWh, wzrośnie o 27,5 zł netto miesięcznie. W celi złagodzenia skutków tych podwyżek przyjęte zostały przepisy o bonie energetycznym, który w tym roku obejmie okres od 1 lipca do 31 grudnia.

Dla kogo jest przeznaczony bon energetyczny?

Bon energetyczny przeznaczony jest dla gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe: 2500 zł na osobę w przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstw dwuosobowych i większych. Do wyliczeń powinny być brane pod uwagę dochody z 2023 r. Przy przyznawaniu bonu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że w przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu przekroczy wymienione w przepisach 1700 lub 2500 zł, wartość bonu przysługującego danemu gospodarstwu domowemu zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. "Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł" – informuje ministerstwo klimatu i środowiska.

Ile wynosi bon energetyczny?

Wysokość bonu energetycznego zależy od wielkości gospodarstwa domowego i wygląda następująco:

jednoosobowe gospodarstwo domowe – 300 zł,

dwu- i trzyosobowe gospodarstwo domowe – 400 zł,

cztero- i pięcioosobowe gospodarstwo domowe – 500 zł,

gospodarstwo domowe sześcioosobowe i większe – 600 zł.

Przypomnijmy – bon będzie wypłacany jednorazowo.

Bon energetyczny dla ogrzewających się prądem

Gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (np. pompa ciepła) przysługuje bon energetyczny dwa razy wyższy niż zwykły. W przypadku tych gospodarstw wyniesie on:

600 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego;

800 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

1000 zł – dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób;

1200 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Warunkiem otrzymania bonu o podwyższonej wysokości jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania na prąd do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 r. (w przypadku źródeł działających wcześniej). Liczyć się będą również zgłoszenia dokonane po tej dacie – pod warunkiem, że główne źródło ogrzewania na prąd zostanie zgłoszone lub wpisane do CEEB po raz pierwszy.

Składanie wniosków o bon energetyczny – terminy

Wzór wniosku o bon energetyczny jest już gotowy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało go 2 lipca br. Osoby uprawnione będą mogły składać wnioski o bon od 1 sierpnia do 30 września br. Ich przyjmowaniem, rozpatrywaniem, a potem wypłatą bonów zajmą się samorządy. Urzędy miast lub gmin (albo miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej) będą miały 60 dni na rozpatrzenie wniosku (liczone od momentu jego prawidłowego złożenia). Przyznanie bonu energetycznego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji. Formalne decyzje będą wydawane tylko w przypadku odmowy przyznania bonu.