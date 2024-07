Praca na wakacje. Gdzie są najwyższe stawki?

Wynagrodzeniom za pracę w wakacje przyjrzeli się eksperci firmy Personnel Service. Wynagrodzenia zostały oszacowane zarówno dla młodych do 26. roku życia korzystających z ulgi podatkowej, jak osób po 26. roku życia, w imieniu których pracodawca powinien odprowadzić podatek. Stawki podane w analizie Personnel Service pochodzą z okresu, kiedy obowiązywała stawka 27,70 zł brutto).

Z analizy wynika, że na najwyższe wynagrodzenia za pracę w trakcie wakacji mogą liczyć:

pracownicy budowlani : do 50 netto za godzinę (do 26. roku życia) i do 35 zł netto za godzinę (powyżej 26. r.ż.);

: do 50 netto za godzinę (do 26. roku życia) i do 35 zł netto za godzinę (powyżej 26. r.ż.); instruktorzy kitesurfingu : do 35 zł netto (do 26. r.ż.) i do 27,5 zł netto (powyżej 26. r.ż.);

: do 35 zł netto (do 26. r.ż.) i do 27,5 zł netto (powyżej 26. r.ż.); praca przy obsłudze festiwali muzycznych: do 25 zł netto z godzinę dla osób powyżej 26. roku życia i do 33 zł netto za godzinę w przypadku osób młodszych.

Praca sezonowa. Na jakie kwoty można liczyć w poszczególnych zawodach?

Wiele popularnych wakacyjnych prac można znaleźć w hotelarstwie i gastronomii. Innym popularnym zajęciem w sezonie letnim jest sprzedaż pamiątek, wychowawstwo na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży czy praca w charakterze ratownika wodnego lub animatora w ośrodku wypoczynkowym. Latem firmy poszukują też pracowników do wypełnienia luki spowodowanej urlopami z których korzysta stały personel. Sezonowym zajęciem może być też np. praca w charakterze niani. Z powodu zamkniętych szkół i części przedszkoli wielu rodziców szuka w tym okresie wsparcia w opiece nad dziećmi.

A jakie stawki mogą liczyć osoby podejmujące pracę tego typu miejscach?

pracownik magazynu, animator: do 32 zł netto za godzinę (do 26. r.ż.) i do 25 zł netto (powyżej 26. r.ż.);

pracownik kina, zbieracz owoców, niania, kasjer, sprzedawca lodów, sprzedawca pamiątek – do 30 zł za netto za godzinę (do 26. r.ż.) i do 25 zł netto za godzinę (pracownik powyżej 26. r.ż.);

wychowawca na koloniach: do 29,5 zł netto za godzinę (do 26. r.ż.) i do 24 zł netto za godzinę (powyżej 26. r. ż.);

ratownik na basenie: do 29 zł netto za godzinę dla osób poniżej 26 roku życia i do 24 zł za godzinę dla osób powyżej 26. r.ż.;

recepcjonista w hotelu/hostelu: do ok. 29 zł netto za godzinę (poniżej 26. r.ż.) i do ok. 23,5 zł (powyżej 26. r.ż.);

kelner, pomoc kuchenna – do ok. 28,1 zł netto za godzinę.

Praca sezonowa w wakacje a podwyżka minimalnej stawki godzinowej

Duża część wakacyjnych prac odbywa się w oparciu o umowę zlecenia. Osoby którą są w ten sposób zatrudnione powinny pamiętać, że 1 lipca mieliśmy drugą w tym roku podwyżkę minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia do 30 czerwca obowiązywała kwota 27,70 zł brutto za godzinę, a od lipca jest to 28,10 zł brutto za godzinę. Zgodnie z prawem zleceniodawca nie może zaproponować mniej (stawki podane w analizie Personnel Service pochodzą z okresu, kiedy obowiązywała stawka 27,70 zł brutto).

Wysokość kwoty netto która trafia do kieszeni pracownika zależna jest od jego wieku (pracownicy do 26. roku życia są zwolnieni z podatku do kwoty 85 528 zł przychodu) oraz od tego, czy posiada status studenta (za studenta do 26. roku życia zatrudnionego na umowie zlecenia zleceniodawca nie musi odprowadzać składek ZUS).