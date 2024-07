Problem niskich świadczeń, z którym zmagają się dziś emeryci jedynie pogłębi się w przyszłości. Obecnie ZUS wypłaca średnio 3,5 tys. zł brutto, co daje mniej więcej 3 tys. zł netto. Około 40 proc. osób otrzymuje świadczenie o wysokości między 2 a 3 tys. zł brutto. Według danych opublikowanych przez ciekaweliczby.pl, na koniec zeszłego roku 396,8 tys. osób otrzymywało emeryturę niższą niż świadczenie minimalne (w zeszłym roku było to 1588,44 zł brutto). W przyszłości sytuacja może wyglądać jeszcze gorzej.

Prognozy ZUS dotyczące emerytur nie wypadają najlepiej

Prognozy ZUS-u dotyczą emerytur osób, które dziś mają 19-50 lat. “Fakt” dotarł do tych danych i wszystko wskazuje na to, że przyszli emeryci będą w jeszcze gorszej sytuacji niż obecni. Według prognoz kobieta urodzona w 1983 roku, która obecnie zarabia 10 738 zł brutto przejdzie na emeryturę w 2043 roku, czyli za 19 lat. Otrzyma wtedy 3908 zł brutto świadczenia. Podobną kwotę otrzyma mężczyzna urodzony w 1993 roku, który obecnie zarabia 10 585 zł. Przejdzie on na emeryturę w 2058 roku, otrzymując 3903 zł brutto co miesiąc.

Okazuje się zatem, że pensje, które dziś są uważane za wysokie, wcale nie gwarantują nam godnej starości. Jest to związane z tym, iż w najbliższych latach na emeryturę przejdą kolejne pokolenia z tzw. powojennego wyżu demograficznego. Jak podaje money.pl w ciągu najbliższych 4 lat liczba emerytów wzrośnie co najmniej o 300 tys. Nagły wzrost liczby osób oznacza, że w przyszłości świadczenia będą bardzo niskie. Otrzymamy tylko tyle, ile wpłaciliśmy na składki. Oznacza to, że osoby zatrudnione na podstawie umów o dzieło lub zlecenie dostaną jeszcze mniej, bowiem w tych przypadkach składki emerytalno-rentowe nie są odprowadzane.

Ile trzeba zarabiać, by otrzymać wyższą emeryturę?

Co z osobami, które zarabiają ponad 10 tys. zł? Niestety w tym przypadku również nie ma co liczyć na wysoką emeryturę. Według prognoz ZUS kobieta urodzona w 1993 roku, która obecnie zarabia 13 115 zł brutto przejdzie na emeryturę w 2053 roku i otrzyma zaledwie 3375 zł brutto świadczenia. Z kolei kobieta urodzona w 2005 roku zarabiająca 14 242 zł, po przejściu na emeryturę w 2065 roku otrzyma 3900 zł brutto.

Ile trzeba byłoby obecnie zarabiać, aby otrzymać 6 tys. zł emerytury? Jak podaje fakt, 40-letnia kobieta, która chciałaby uzyskać takie świadczenie, musi obecnie zarabiać 17 600 zł brutto.

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

Powyższe kalkulacje dotyczyły osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Co z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą? Niestety nie wygląda to najlepiej. Wysokość emerytury jest w ich przypadku uzależniona od tego, w jakiej wysokości były opłacane składki. ZUS podzielił się prognozami, przy założeniu, że przedsiębiorca opłacał składki minimalne.

Mężczyzna urodzony w 1974 roku, który prowadził działalność do 2039 roku, a następnie przeszedł na emeryturę, może liczyć na 1402-1646 zł brutto. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku pań. Kobieta urodzona w 1979 roku, która przejdzie na emeryturę w 2039 roku otrzyma 980-1173 zł brutto świadczenia. Jeśli te osoby spełnią odpowiednie warunki, ich emerytury mogą zostać podniesione do kwoty najniższego świadczenia, które w tym roku wynosi 1780,96 zł.

